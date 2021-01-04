Pınar Gültekin'in katili kimdir? Pınar Gültekin nasıl öldürüldü? Pınar Gültekin davası ertelendi mi?

Pınar Gültekin'in katili kimdir? Pınar Gültekin nasıl öldürüldü? Türkiye'de 2020 yılının en acı verici olaylarından biri olarak hafızalarda kalan Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili sanıklar Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasına devam edildi. Pınar Gültekin'in babası ve ailenin avukatı Rezan Epözdemir, sanıklar için haksız tahrik indirimi uygulanmaya çalışıldığını ileri sürerken, duruşmada tartışma çıktı. Daha sonra duruşma 15 Şubat'a ertelendi. İkinci dava nedeniyle gündeme tekrar gelen Pınar Gültekin hakkında bilgi almak isteyenler, Pınar Gültekin kimdir, Pınar Gültekin olayı, cinayeti nedir? Ne zaman ve nasıl öldü, katili kim? soruları sıklıkla araştırılmaya başlandı. İşte Pınar Gültekin olayı hakkında merak edilenler...
PINAR GÜLTEKİN KİMDİR?
Muğla'nın Ula ilçesinde, 16 Temmuz 2020 günü kaybolan ve Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldükten sonra, 21 Temmuz 2020 günü Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cesedi bulunan Türk kadındır.
Olaydan sonra Türk kadınları tarafından Instagram'da #ChallengeAccepted hashtagi tekrar gündeme getirildi ve küresel bir boyuta dönüştü. Bu kampanya ile kadın cinayetlerine ve şiddetine 'dur' denildi. Jennifer Aniston, Kerry Washington, Jennifer Garner ve Eva Longoria gibi Hollywood yıldızları da kampanyaya destek oldu.
PINAR GÜLTEKİN OLAYI NEDİR?
Kaybolması
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi'nde eğitim görmekte olan Gültekin, 16 Temmuz günü kardeşi Sibel Gültekin'le telefonla görüştükten sonra yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki evinden Menteşe ilçesindeki AVM'ye gitmek üzere ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Kız kardeşi Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla'ya gelerek Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu ve sosyal medyadan yardım isteyerek Gültekin'in bulunmasını istedi.
Cinayet
Katil zanlısı evli ve bir çocuk babası olan 32 yaşındaki[15] Cemal Metin Avcı'nın ifadesine göre Avcı, Gültekin'e şiddet uygulayarak onu bayıltıktan sonra boğarak cinayeti işledi.
Zanlı, Gültekin ile ilişkilerinin olduğunu ve kendisini terk etmesi üzerine yaşanan tartışma sonucu cinayeti işlediğini iddia etti.[1][16] Gültekin'in ailesine göre ise zanlı ile Gültekin arasında bir ilişki olmayıp; zanlı, Gültekin ile bir barda tanıştıktan sonra kendisini ısrarlı takip etmeye ve ona mesaj yollamaya başlamıştı. Gültekin'in babasının iddiasına göre zanlı, kızı kendisini sosyal medyada engelleyince çok sinirlenerek cinayeti işlemişti.
CEMAL METİN AVCI KİMDİR?
Cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in, eski sevgilisi olduğu öğrenilen katil Cemal Metin Avcı ile son kez görülmesi nedeniyle araştırmalar başlamış ve Cemal Metin Avcı gözaltına alınmıştı. İfadesinde her şeyi anlatan Cemal Metin Avcı evli, 32 yaşında ve Muğla merkezde bir bar sahibi. Muğla'da "Cüce" isimli bir mekan işlettiği söylenen cani katil Cemal Metin Avcı, 27 yaşında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi'nde okuyan Pınar Gültekin ile iddiasına göre ilişki içerisindeydi. Cemal Metin Avcı'nın Muğla sanayide bir dükkanı daha olduğu biliniyor.
Cinayetten sonra
Yine Avcı'nın ifadelerinden ve incelemelerden edinen bilgiye göre Avcı, Gültekin'i öldürdükten sonra, aynı gün; benzin istasyonundan bir şişe benzin almış ve Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bedeni çöp varilinde yakıp, üzerine beton dökerek cinayet izini silmeye çalışmıştır. Avcı sorgudaki ifadesinde "neden öldürdün?" sorusuna "bir anlık öfke ile öldürdüm" şeklinde cevap verdi.
Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ise zanlının suç ortakları bulunduğu ve cinayetin önceden ayrıntılı şekilde tasarlandığı yönündeki şüphelerini savcıya ilettiklerini belirtti.
2. DURUŞMA BUGÜN YAPILDI
Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan ikinci duruşmaya sanık Cemal Metin Avcı tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu sanık Mertcan Avcı ise mahkeme heyeti huzurunda savunma yaptı.
Saat 13.30'da başlayan duruşmaya Gültekin'in yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Muğla Barosu temsilcileri, kadın hakları derneklerinin üyeleri ve taraf avukatlarının katıldı.
Duruşmada, 23 Aralık 2020'de yapılan keşifle ilgili bilirkişi raporunun değerlendirileceği ve haklarında zorla getirilme kararı verilen 2 tanık dinlendi.
Saat 13.30'da başlayan duruşmaya Gültekin'in yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Muğla Barosu temsilcileri, kadın hakları derneklerinin üyeleri ve taraf avukatlarının katıldı.
Duruşmada, 23 Aralık 2020'de yapılan keşifle ilgili bilirkişi raporunun değerlendirileceği ve haklarında zorla getirilme kararı verilen 2 tanık dinlendi.
BABA SALONU TERK ETTİ, EPÖZDEMİR REDDİ HAKİM İSTEDİ
Öldürülen genç kızın babası Sıddık Gültekin, "Davadan adaletli bir karar çıkacağına inanmıyorum. Başka bir hakim istiyorum." diyerek duruşma salonunu terk etti.
Duruşmaya, tanıkların dinlenmesiyle devam edildi.
Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanığa haksız tahrik indirimi uygulanmaya çalışıldığını öne sürerek mahkeme heyetinin reddini talep etti.
AKIL SAĞLIĞI TAM ÇIKTI
Temmuz ayında Türkiye'yi sarsan Pınar Gültekin cinayetinin katil zanlısı Cemal Metin Avcı için Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada mahkeme ara kararında katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına yönelik rapor tanzim edilmesini istemişti. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin raporunda Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığının yerinde olduğu ve ceza ehliyetinin bulunduğu açıklandı.
Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin 26 Aralık 2020 tarihinde düzenlediği raporda, "16 Temmuz 2020 tarihinde işlendiği iddia olunan 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçuna karşı işlediği hukuki anlam ve sonuçlarını açıklayabilir ve davranışlarını yönlendirme yeteneğini azaltacak veya kaldıracak düzeyde bir akıl hastalığı bulunmamaktadır. Ceza sorumluluğu tamdır" denildi.