Pınar Gültekin'in katili kimdir? Pınar Gültekin nasıl öldürüldü? Pınar Gültekin davası ertelendi mi?

Pınar Gültekin'in katili kimdir? Pınar Gültekin nasıl öldürüldü? Türkiye'de 2020 yılının en acı verici olaylarından biri olarak hafızalarda kalan Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili sanıklar Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasına devam edildi. Pınar Gültekin'in babası ve ailenin avukatı Rezan Epözdemir, sanıklar için haksız tahrik indirimi uygulanmaya çalışıldığını ileri sürerken, duruşmada tartışma çıktı. Daha sonra duruşma 15 Şubat'a ertelendi. İkinci dava nedeniyle gündeme tekrar gelen Pınar Gültekin hakkında bilgi almak isteyenler, Pınar Gültekin kimdir, Pınar Gültekin olayı, cinayeti nedir? Ne zaman ve nasıl öldü, katili kim? soruları sıklıkla araştırılmaya başlandı. İşte Pınar Gültekin olayı hakkında merak edilenler...



PINAR GÜLTEKİN KİMDİR?

Muğla'nın Ula ilçesinde, 16 Temmuz 2020 günü kaybolan ve Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldükten sonra, 21 Temmuz 2020 günü Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cesedi bulunan Türk kadındır.

Olaydan sonra Türk kadınları tarafından Instagram'da #ChallengeAccepted hashtagi tekrar gündeme getirildi ve küresel bir boyuta dönüştü. Bu kampanya ile kadın cinayetlerine ve şiddetine 'dur' denildi. Jennifer Aniston, Kerry Washington, Jennifer Garner ve Eva Longoria gibi Hollywood yıldızları da kampanyaya destek oldu.