



Pınar Gültekin'in Annesi Şefika Gültekin:

Ne diyeceğim? Ona bir ağır ceza… O kadar ceza istiyorum ki diri diri yaktı kızı. Bizi bitirdi, bizi mahvetti. Onlar ailece içinde. Ailece yardım ettiler. Babası da kardeşi de ortağı da hepsi beraber...

Pınar Gültekin'in Ağabeyi Vedat Gültekin:

Bir daha kadın cinayetlerinin yaşanmamasını temenni ediyoruz. Katil Metin Cemal Avcı'nın en ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılmasını istiyoruz. Kardeşinin de en ağır cezayla cezalandırılmasını istiyoruz. Ayrıca bu işte kimin parmağı varsa hukuk önünde sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Avukatımıza da sonsuz güveniyoruz. (Para teklifi oldu mu?) Yok biz bilmiyoruz.