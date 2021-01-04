Pınar Gültekin cinayeti davası hakimi kimdir? Pınar Gültekin dava hakimi kim?

Pınar Gültekin'in ölüm nedeni ile ilgili de yeni bir rapor hazırlandı. Raporda Gültekin'in ölümünün boğulma sonucu meydana gelmiş olabileceği vurgulandı.

Katil zanlısı Cemal Metin Avcı "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Delilleri kararttığı iddiasıyla tutuklanan ağabey Mertcan Avcı ise, kardeşine "yardım ve yataklık" etmekle suçlanıyor.

Duruşmada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulunacak.

Davayla ilgili olarak, Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, CHP milletvekili Süleyman Girgin'in kendisini arayarak zanlının ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmesini istediğini iddia etmişti.

CHP'li Girgin ise acılı babaya sadece taziyelerini ilettiğini belirterek iddiayı reddetmişti.

27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kaybolmuş, cansız bedeni 5 gün sonra bulunmuştu.