Pınar Gültekin cinayeti davası hakimi kimdir? Pınar Gültekin dava hakimi kim?

Pınar Gültekin dava hakimi kimdir? Pınar Gültekin cinayeti davası hakimi kimdir sorularına cevap aranıyor. Türkiye'yi sarsan korkunç Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada yeni gelişmeler meydana geldi. Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili dava 15 Şubat'a ertelendi. Gültekin ailesi, reddi hakim talebinde bulundu.
PINAR GÜLTEKİN DAVASI HAKİMİ KİMDİR?
Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Cemal Metin Avcı, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.
Duruşmada önce tanık dinlenildi. Öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, tanığın sorularla yönlendirildiğini öne sürerek duruşma salonunu terk etti.
Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanığa haksız tahrik indirimi uygulanmaya çalışıldığını öne sürerek mahkeme heyetinin reddini talep etti.
Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, duruşmanın 15 Şubat'a ertelendiğini açıkladı.
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'e, duruşma öncesi baba Sıddık Gültekin'e davadan çekilmesi yönünde teklif yapıldığı iddiası hatırlatıldı. Avukat Epözdemir, konuya ilişkin tarafların açıklamalarını yaptığını belirtti, "Bundan sonra biz davamıza odaklanacağız." dedi.
İKİ YENİ RAPOR ORTAYA ÇIKTI!
Duruşma öncesindeyse mahkemeye sunulacak iki yeni rapor ortaya çıktı.
Muğla'daki dava dosyasına sanık Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığı ile ilgili rapor eklenecek. Raporda, Avcı'nın akıl hastalığı bulunmadığı, cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.
Pınar Gültekin'in ölüm nedeni ile ilgili de yeni bir rapor hazırlandı. Raporda Gültekin'in ölümünün boğulma sonucu meydana gelmiş olabileceği vurgulandı.
Katil zanlısı Cemal Metin Avcı "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.
Delilleri kararttığı iddiasıyla tutuklanan ağabey Mertcan Avcı ise, kardeşine "yardım ve yataklık" etmekle suçlanıyor.
Duruşmada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulunacak.
Davayla ilgili olarak, Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, CHP milletvekili Süleyman Girgin'in kendisini arayarak zanlının ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmesini istediğini iddia etmişti.
CHP'li Girgin ise acılı babaya sadece taziyelerini ilettiğini belirterek iddiayı reddetmişti.
27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kaybolmuş, cansız bedeni 5 gün sonra bulunmuştu.