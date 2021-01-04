İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 19,79 olarak ölçüldü. 2008 yılında ise barajlardaki su oranı yüzde 26,35 olarak gerçekleşmişti.

İSKİ internet sitesinde yer alan bilgilere göre su miktarı Istrancalar'da yüzde 23,76, Terkos'ta yüzde 21,01, Sazlıdere'de yüzde 5,33, Alibey'de yüzde 29,85, Büyükçekmece'de yüzde 17,72, Ömerli'de yüzde 16,67, Darlık'ta yüzde 46,46 olarak kaydedildi.

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 166 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.