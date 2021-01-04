Kış aylarına karşın beklenen yağışı alamayan İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi ortalaması, yüzde 19,79 ile son 15 yılın en düşük düzeyinde bulunuyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 19,79 olarak ölçüldü. 2008 yılında ise barajlardaki su oranı yüzde 26,35 olarak gerçekleşmişti.
İSKİ internet sitesinde yer alan bilgilere göre su miktarı Istrancalar'da yüzde 23,76, Terkos'ta yüzde 21,01, Sazlıdere'de yüzde 5,33, Alibey'de yüzde 29,85, Büyükçekmece'de yüzde 17,72, Ömerli'de yüzde 16,67, Darlık'ta yüzde 46,46 olarak kaydedildi.
İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 166 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.
İstanbul'da kış döneminde günlük ortalama 2,8 milyon metreküp su tüketiliyor.
Öte yandan İstanbul'a su sağlayan kaynaklar olan Yeşilçay ve Melen'den 2020 yılında 477 milyon 745 bin metreküp su alındığı açıklandı. Barajlardaki su miktarının kritik seviyelere inmesinin ardından bu kaynaklardan sağlanan su miktarı da büyük artış gösterdi.
YIL YIL VERİLER
Barajlardaki doluluk oranı, 4 ocak tarihi baz alındığında, 2005'te yüzde 44,42, 2006'da yüzde 75,36, 2007'de yüzde 56,76, 2008'de yüzde 26,35, 2009'da yüzde 35,88, 2010'da yüzde 93,32, 2011'de yüzde 83,96, 2012'de yüzde 60,91, 2013'te yüzde 64,23, 2014'te yüzde 35,81, 2015'te yüzde 70,52, 2016'da yüzde 58,32, 2017'de yüzde 53,50, 2018'de yüzde 64,95, 2019'da 83,25, 2020'de yüzde 39,02, 2021'de ise yüzde 19,79 olarak gerçekleşti.
İSKİ'DEN 6 İLÇEDE 30 SAATLİK SU KESİNTİSİ
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalıma nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahallelerine 30 saat süreyle su verilemeyecek.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı çalışmaları yapılacak.
Çalışma nedeniyle Esenyurt'ta Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahallelerinde kesinti olacak.
Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar'da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy'de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır'a, Çatalca'da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecek.
KURUYAN ÖMERLİ BARAJI'NDA ZAMANLA YARIŞ!
Yurt genelinde yağışların azalması ile kurak geçen sonbaharın ardından tehlike çanları çalmaya devam ediyor. İstanbul'da da kuruyan Ömerli Barajı'nın son durumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.
Baraj sularının çekilmesiyle su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintilerinde "sazan, kefal, yayın, levrek," türlerinde on binlerce yavru balık mahsur kaldı. Su birikintilerinde oksijen yetmezliğiyle balıkların bir kısmı da telef oldu.
ZAMANLA YARIŞ
İhbar üzerine Pendik Belediyesi ekipleri ve Ömerli Barajı Gönüllüler ekibi harekete geçti. Ekipler su birikintilerinde mahsur kalan yavru balıkları kepçeler ile yakaladıktan sonra kovalar aracılığıyla derin sulara bırakmak için zamanla yarıştı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu on binlerce yavru balık özgürlüğüne kavuştu. Öte yandan yavru balıkları kurtarma operasyonu drone ile havadan görüntülendi.
"YAVRU BALIKLARIN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRDÜK"
Barajda yavru balıkların öldüğünü gören Fatih Ağırkan, "Ömerli Barajının kenarında vakit oldukça zaman geçiriyoruz. Baraj suyunun aşırı derecede çekilmesi sonucu öbek adı verilen su birikintileri oluştu.
Oluşan su birikintilerinde balık yavrularının öldüğünü gördük. Ekipler ve gönüller olarak yavru balıkları kurtarma operasyonu düzenledik. Pendik Belediyesine ve Ömerli Barajı Gönüllüler ekibine teşekkür ederim. Mahsur kalan on binlerce balığı ölmeden derin sulara bıraktık. Geleceğimize sahip çıkıyoruz" diye konuştu.
"ON BİNLERCE YAVRU BALIĞI DERİN SULARA BIRAKTIK"
Kuruyan barajda yavru balıkları kurtarma ekibinde görev alan Naim İbiş, "Ömerli Barajının Emirli bölgesinin tamamı geçtiğimiz aylarda suyla doluydu. Suların çekilmesiyle, oluşan su birikintilerinde yavru balıklar mahsur kaldı.
Mahsur kalan on binlerce yavru balığı, belediye ekiplerimiz ve gönüllü arkadaşlarımızla kurtararak derin sulara bıraktık. İnşallah su sorunumuz en kısa zamanda çözülür" diye konuştu.