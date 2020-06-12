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    • 12.06.2020 15:57
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    Son dakika: adliyeye geldi!

    Son dakika haberleri... Başkanı ifade vermek üzere adliyeye geldi.

    İlker Başbuğ adliyeye geldi!

    Son dakika haberleri... Başkanı ifade vermek üzere adliyeye geldi.

    AK Partili 6 milletvekilinin eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iki ismin "şüpheli" olarak ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazdı. Başbuğ ifade vermek üzere Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.

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