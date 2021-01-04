(1400) adet PKM Bixi Mühimmatı

(2) Adet Ak-47 Şarjörü

(40 Adet Doçka mühimmatı

(1) Adet dürbün

(1) Adet lazermetreli dürbün ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede operasyon devem ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.