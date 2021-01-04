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    • 04.01.2021 10:32
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    SON DAKİKA: 'ta PKK'ya ağır darbe: 5 terörist öldürüldü çok sayıda mühimmat ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, " bölgesinde, Jandarma Bölge Komutanlığı komutasında Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım -1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında, yürütülen  arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi." açıklamasında bulundu.

    Şırnak'ta PKK'ya ağır darbe

    İçişleri Bakanlığı, "Şırnak merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı komutasında Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım -1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında, yürütülen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi." açıklamasında bulundu.



    BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA
    Şırnak merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı komutasında Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım -1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında, yürütülen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait,

    (5) Adet RPG-7 Antitank Mühimmatı,


    (1) Isı Güdümlü Roket mühimmatı
    (1) Adet 60.lık Havan Namlusu


    (6) Adet 60.lık Havan Mühimmatı
    (6) Adet Savunma El Bombası
    (1500) Adet 7.62 Ak-47 Mühimmatı
    (1300) Adet Uçaksavar Mühimmatı

    (1400) adet PKM Bixi Mühimmatı
    (2) Adet Ak-47 Şarjörü
    (40 Adet Doçka mühimmatı
    (1) Adet dürbün
    (1) Adet lazermetreli dürbün ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Bölgede operasyon devem ediyor.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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