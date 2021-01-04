Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Fikri Sağlar hakkında "Türbanlı hâkim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var" sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

Fikri Sağlar ise soruşturma açılmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sözlerinin 'düşünce özgürlüğü' kapsamında olduğunu savunarak "Onların düşünce özgürlüğünden rahatsız olması normal de, değirmene su taşımaktan, can suyu vermekten bahsedenlere şimdi ne diyeceğiz?" dedi.

CHP'li Fikri Sağlar, Halk TV'de katıldığı programda "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli" ifadelerini kullanmıştı.



HSK'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

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