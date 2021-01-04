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    • 04.01.2021 15:17
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    Başörtülülere yaşam hakkı tanımayan CHP'li 'dan pes dedirten soruşturma tepkisi: Düşünce özgürlüğünden rahatsızlar

    haberi... düşmanı CHP'li , skandal sözleri için soruşturma açılmasına fıkra gibi tepki gösterdi. “Türbanlı hakimlerin adaletine güvenmiyorum” sözleri nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılması hakkında konuşan Fikri Sağlar, sözlerinin ‘düşünce özgürlüğü’ kapsamında olduğunu söyledi. Sağlar, “Onların düşünce özgürlüğünden rahatsız olması normal de, değirmene su taşımaktan, can suyu vermekten bahsedenlere şimdi ne diyeceğiz?” dedi. Başörtüsünü özgürlük olarak saymayan Fikri Sağlar'ın başörtülülere yaşam hakkı tanınmaması faşizmini özgürlük olarak ifade etmesi çelişkisini gözler önüne serdi.

    Pes dedirten soruşturma tepkisi

    , CHP'li hakkında "Türbanlı hâkim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var" sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

    Fikri Sağlar ise soruşturma açılmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sözlerinin 'düşünce özgürlüğü' kapsamında olduğunu savunarak "Onların düşünce özgürlüğünden rahatsız olması normal de, değirmene su taşımaktan, can suyu vermekten bahsedenlere şimdi ne diyeceğiz?" dedi.

    CHP'li Fikri Sağlar, 'de katıldığı programda "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takıyor. Bununla mücadele edilmeli" ifadelerini kullanmıştı.

    HSK'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
    Hakimler ve Savcılar Kurulu: Giyim, kuşam, yaşam biçimi, etnik kimlik gibi çoğaltılabilecek nedenlerle hâkim ve savcıların tarafsızlığına gölge düşürecek açıklamalar, 100 yaşına girmeye hazırlanan Cumhuriyetimize ve demokrasi kazanımlarına ters düşecek; birlik olma, beraber olma ve millet olma şiarımıza uygun olmayacaktır.

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    Haberler Güncel Başörtülülere yaşam hakkı tanımayan CHP'li Fikri Sağlar'dan pes dedirten soruşturma tepkisi: Düşünce özgürlüğünden rahatsızlar