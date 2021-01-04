Salı günü İstanbul ve Ankara'da yağış olacak mı? Meteoroloji'den flaş açıklama! Gece saatlerinden itibaren...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasına yağmur yağacağını açıkladı. Beklenen kar yağışı gerçekleşmezken, Meteoroloji'den 5 Ocak salı günü için açıklama geldi.

5 OCAK SALI YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 5 Ocak salı günü İstanbul ve Ankara'da yağmur yağacağı belirtildi. İstanbul'da hava sıcaklığı 15 olarak tahmin edilirken, Ankara'da ise 12 olarak belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Ege Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren yarın (05.01.2021 Salı) sabah saatlerine kadar İzmir, Aydın, Manisa ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısında kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.