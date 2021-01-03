Cem Yılmaz, SMA hastalarının tedavisini devletin ödediğini açıklamıştı. Ve bunu 2 ay önce paylaşmasına rağmen bugün neden istismar yolunu tercih ettiği merak konusu.
Adım adım açıklıyoruz...
Yılmaz, ilk önce Ekrem İmamoğlu'nun gerçeklikten uzak açıklamasının PR'ını yaptı.
Oysa Yılmaz 2 ay önce paylaştığı tweetle kendisini yalanlıyordu.
KENDİLERİNİ MEDENİ VE AKILLI ZANNEDİYORLAR
Cem Yılmaz'ın ekim ayında mevcut durum hakkında bilgisinin olduğu halde şuan yalan bilgi vermesi dikkat çekti.
Foyası ortaya çıkınca pişkinliğe vuran Yılmaz'ın karakteri bir kez daha tescil edildi.
OYNA DEVAM
CHP'li Ekrem İmamoğlu kaçırır mı reklamı...
TİLKİ VAAZ VERMEYE BAŞLADIĞI ZAMAN GÖZÜNÜZ TAVUKLARDA OLSUN
SMA hastalarına devlet yardım etmiyor algısı oluşturmak için bir anda terör destekçisinden milliyetçi görünene kadar birbirine benzemeyen siyasilerin bir anda sosyal medya üzerinden aynı söylemi dillendirmesi halkın büyük tepkisini topladı.