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    • 04.01.2021 01:02
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    'ın dönemi bitti ama yalanı bitmedi! provokasyonuna meze oldu

    hastalarını kullanarak siyasi bagajındaki kötü niyeti ortaya saçtı. Devletin SMA hastalarına olan ilaç yardımını bildiği ve bunu daha önce açıkladığı halde muhaliflerle ortak hareket ederek kampanya sahtekarlığına destek verdi.

    takvim.com.tr
    Cem Yılmaz rezil oldu

    Cem Yılmaz, SMA hastalarının tedavisini devletin ödediğini açıklamıştı. Ve bunu 2 ay önce paylaşmasına rağmen bugün neden istismar yolunu tercih ettiği merak konusu.

    Adım adım açıklıyoruz...

    Yılmaz, ilk önce Ekrem İmamoğlu'nun gerçeklikten uzak açıklamasının PR'ını yaptı.

    Oysa Yılmaz 2 ay önce paylaştığı tweetle kendisini yalanlıyordu.

    KENDİLERİNİ MEDENİ VE AKILLI ZANNEDİYORLAR

    Devlet ise bu şeytani kara propagandaya karşı ani bir refleks göstererek tüm kurumlarıyla SMA hastalarının tedavilerine yapılan dev yardımları açıkladı.

    FOYASI DÖKÜLÜNCE MİZAH YAPMAYA ÇALIŞTI AMA KİMSE GÜLMEDİ

    Cem Yılmaz'ın ekim ayında mevcut durum hakkında bilgisinin olduğu halde şuan yalan bilgi vermesi dikkat çekti.

    Foyası ortaya çıkınca pişkinliğe vuran Yılmaz'ın karakteri bir kez daha tescil edildi.

    OYNA DEVAM

    CHP'li Ekrem İmamoğlu kaçırır mı reklamı...

    TİLKİ VAAZ VERMEYE BAŞLADIĞI ZAMAN GÖZÜNÜZ TAVUKLARDA OLSUN

    SMA hastalarına devlet yardım etmiyor algısı oluşturmak için bir anda terör destekçisinden milliyetçi görünene kadar birbirine benzemeyen siyasilerin bir anda sosyal medya üzerinden aynı söylemi dillendirmesi halkın büyük tepkisini topladı.
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    Haberler Güncel Cem Yılmaz'ın dönemi bitti ama yalanı bitmedi! SMA provokasyonuna meze oldu