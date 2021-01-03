Kırşehir'de iki gencin ölü olarak bulunmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kaman ilçesinde kayıp olarak aranan gencin kız arkadaşıyla dağlık arazide öldürülerek gömülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.