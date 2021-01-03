Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.01.2021 01:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.01.2021 01:32
    ABONE OL

    'de iki gencin dağlık arazide ölü bulunmasıyla ilgili 8 şüpheli tutuklandı!

    Son dakika haberi.... 'de iki gencin ölü olarak bulunmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ilçesinde kayıp olarak aranan gencin kız arkadaşıyla dağlık arazide öldürülerek gömülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

    Gençlere kıyanlar tutuklandı

    Kırşehir'de iki gencin ölü olarak bulunmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kaman ilçesinde kayıp olarak aranan gencin kız arkadaşıyla dağlık arazide öldürülerek gömülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

    ÖLDÜRÜLEN KIZIN AİLESİ
    Bayramözü köyünde O.Ç. (25) ve V.İ'nin (24) tabancayla öldürüldükten sonra Dağbaşı mevkisinde çukura gömülmesiyle ilgili yakalanan, aralarında öldürülen kızın annesi, babası, kardeşleri ve akrabalarının olduğu V.İ, K.İ, R.İ, R.İ, R.İ, B.İ, H.S. ve M.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

    Kaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye götürüldü.

    Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 8 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

    Firari 2 şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.

    OLAY
    Dün, O.Ç'den 2 gündür haber alamayan ailesi, jandarma ekiplerinden yardım istemişti.

    Ailenin, O.Ç'nin 2 aydır birlikte yaşadığı V.İ'nin Bayramözü köyündeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekipler köyde çalışma başlatmış, O.Ç. ve V.İ, Dağbaşı mevkisinde tabancayla öldürüldükten sonra çukura gömülmüş halde bulunmuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Kırşehir'de iki gencin dağlık arazide ölü bulunmasıyla ilgili 8 şüpheli tutuklandı!