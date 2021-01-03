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    Başkan Erdoğan, ’nün açılışına katıldı: İnsanlığa köprü kurduk

    Başkan Erdoğan, dün ve ’ı birbirine bağlayan ’nün açılışına katıldı. Törende şu mesajı paylaştı: Milletimizin özgürlüğünü, refahını, güvenliğini güçlendirmek için çalışıyoruz.



    Türkiye, küresel salgın döneminde bile yatırımlarına hız kesmeden devam etti.

    Dünyanın 4. Büyük projesi olarak adlandırılan, ve başta olmak üzere 16 ili birbirine bağlayan , Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi.



    Erdoğan, şu mesajları verdi:

    Ülkemizde sürekli ilkelerden bahsedip hiçbir üretim yapmamayı felsefe haline getirmiş bir zihniyet varlığını hala sürdürmektedir.
    'nın ibadete açılmasından başörtüsü hazımsızlığına kadar birçok alanda bu habis zihniyetin yansımalarını görüyoruz.

    Milletimizin özgürlüğünü, refahını, güvenliğini güçlendirmek için her alanda gece, gündüz çalıştık, çalışıyoruz. 'yi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar da durmayacağız.

    En geç nisan ayında, kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız.




    Kömürhan Köprüsü'nün açılışına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı da katıldı.




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