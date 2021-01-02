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    • 02.01.2021 09:47
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    Yılbaşını kana bulayacaklardı! 33 ilde 267 kişi gözaltında

    haberine göre İçişleri Bakanlığı yılbaşında eylem yapma ihtimali olan 267 kişinin 33 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındığını bildirdi. Operasyonlar neticesinde şahıslarla bağlantılı yerlerde yapılan aramalarda 3 adet tüfek, 3 adet tabanca, 776 adet fişek, yaklaşık 2 kg Amonyum nitrat olduğu değerlendirilen patlayıcı madde yapımında kullanılan madde, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

    Yılbaşını kana bulayacaklardı!

    İçişleri'nden gelen son dakika verileri şöyle:

    Ülke genelinde, dini istismar eden terör örgütlerine müzahir şahısların yılbaşında eylem yapabilme ihtimaline karşı 20-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 33 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda; 106'sı Türk, 161'i uyruklu olmak üzere toplam 267 şahıs gözaltına alınmıştır.

    Ayrıca çatışma bölgeleri ile bağlantılı YTS'lere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 69 yabancı uyruklu şahıs gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi amacıyla lerine teslim edilmiştir.

    Operasyonlar neticesinde şahıslarla bağlantılı yerlerde yapılan aramalarda;
    -3 Adet Tüfek,
    -3 Adet Tabanca,
    -776 Adet Fişek,
    -Yaklaşık 2 kg Amonyum nitrat olduğu değerlendirilen patlayıcı madde
    yapımında kullanılan madde,
    -Çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir.

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    Haberler Güncel Yılbaşını kana bulayacaklardı! 33 ilde 267 kişi gözaltında