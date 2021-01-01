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    • 01.01.2021 23:45
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    'un ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

    'un ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Trabzon'da zehir tacirlerine operasyon!

    'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

    Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

    ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
    Operasyonda daha önceden tespit edilen zanlıların ev, araç ve üstlerinde yapılan aramada hassas terazi, 207 gram kubar esrar, 2 gram , alüminyum folyoya sarılı 70 gram toz esrar ile 9 milimetre çapında 7 tabanca fişeği ele geçirildi.

    Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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