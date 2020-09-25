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    • 25.09.2020 10:27
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    "Selefi dernekler silahlanıyor" demişti... "" ifade verdi

    Son dakika haberi... Selefi derneklerinin silahlandığı yönünde iddialarda bulunan ve kamuoyunda "" olarak bilinen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerce Ahmet Mahmut Ünlü'nün ifadesine başvuracağını açıklamıştı.

    Cübbeli Ahmet Hoca ifade verdi

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda olarak bilinen 'nün ifadesine başvurdu.

    Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 2 bin selefi derneğin silahlandığını öne sürmüş, "İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız" demişti.

    Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün ifadesine başvuracağını açıklamıştı. Ünlü bugün ifade verdi.

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