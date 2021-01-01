İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin Adana'da uyuyan hücrelerinin olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Suriye'nin Afrin ve Kobani kentlerinde silah ile bombalı eylem eğitimi alarak örgüt adına faaliyet gösterdikleri belirlenen; 2018 yılında yasadışı yollarla Türkiye'ye girerek kamufle olmak için inşaat ya da tarım işlerinde çalıştıkları öğrenilen M.S ile M.H.'nin adreslerine polis operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alındı.