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    • 26.09.2020 08:24
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    , Emniyet'te tam 3 saat "selefi dernekler silahlanıyor" iddiasını anlattı

    Türkiye’de 2 bin selefi derneğinin silahlandığı iddialarını dile getiren ’nün İstanbul Emniyeti’nde bilgisine başvuruldu. Ünlü’nün açıklamalarının ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialara ilişkin soruşturma başlattı.

    Emniyet'te 3 saat o iddiayı anlattı

    Özel bir TV kanalının programına katılan , Türkiye'de 2 bin selefi derneği olduğunu, bu grupların silahlandığını ve ayaklanma çıkarma planı yaptıklarını iddia etti. Kamuoyunda '' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü programda özetle şunları söyledi:

    "Bu selefi yapılanmaya ben 3-4 kez konuşma yaptım. 2 bin dernek var. Bu dernekler silahlanıyor. Şahıslar pompalı mompalı. Silahlanmayı engelleyin. İç savaş hazırlanıyor. Özellikle Batman-Adıyaman tarafında. Oradaki selefi akımla, Batman tarafında Şii tarafının çatışması hazırlanıyor. Barut gibi. Pompalı alımlarıyla, izinli, internetten bile satılır şekilde bu silah yayılıyor. Yarın bu işin önüne varamayız. Biri şeyhim diye cihat ilan edecek, öteki mehdiyim diye çıkın diyecek. Birbirini öldürmek zorunda kalır bu Müslüman millet. PKK'dan ümidi kesildi diye, şu Selefi hortlatması. İzmir'de kaynıyor. İnsanları ölümle tehdit, alenen."

    AVUKATI İLE BİRLİKTE GELDİ
    Ünlü'nün açıklamalarının ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialara ilişkin soruşturma başlattı. Ünlü, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında bilgisine başvurulmak üzere çağırıldı. Cübbeli Ahmet, dün sabah saatlerinde Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne avukatı ile birlikte geldi. Emniyette yaklaşık 3 saat bilgisine başvurulan Ünlü, daha sonra emniyetten ayrıldı. Ünlü'nün iddialarının ardından İçişleri Bakanlığı da inceleme başlatmıştı.

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