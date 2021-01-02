'KADEMELİ MESAİ ÇÖZER'

Prof. Dr. Ali Osman Atahan (İstanbul Teknik Üniversitesi Ulaşım ve Trafik Güvenliği Uzmanı):

"İnsanlar artık kendi araçlarıyla seyahat etmeye başladıkları için toplu taşımada bir düşüş var. Toplu taşımanın, raylı sistemlerin, metroların trafiği ne kadar azalttıkları bilinir. Ancak günümüzün sağlık koşulları nedeniyle insanlar bunları kullanmıyor. İstanbul gibi bir metropolde Zincirlikuyu gibi bir meydanda metrobüsten metroya aktarım yapacağınızı düşünün. Daracık alanlar, insanlar dipdibe. Daha önce toplu taşıma kullananlar, yıllar sonra arabalarıyla tekrar trafiğe çıktılar. Herkes aynı saatte çıktığı için, ara caddeler de olmak üzere her taraf kaos. Koronavirüse ek olarak bir de sokağa çıkma yasağının başlayacağı saatlerden önce trafik yoğunluğu pik noktaya ulaşıyor. Bunun engellenmesi için tam uygulanmış olsaydı kademeli mesai çözerdi. Muhtemelen yoğunluk düşerdi."