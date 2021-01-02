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    • 02.01.2021 09:21
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 2 Ocak 2021 İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, ülkemizin güney ve batısı parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları, bugün , , , , çevreleri ile 'nin doğu, ’ın batı kesimlerinin, yarın sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin doğusunda buzlanma ve don ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 2 Ocak il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin güney ve batısı parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları, bugün (Cumartesi) Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Malatya, Tunceli çevreleri ile Osmaniye'nin doğu, Adıyaman'ın batı kesimlerinin, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin doğusunda buzlanma ve don ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL'DA NASIL OLACAK?
    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 20°C
    Parçalı bulutlu

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    DENİZLİ °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İZMİR °C, 18°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş çevreleri ile Osmaniye'nin doğusu hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    ADANA °C, 21°C
    Parçalı bulutlu

    ANTALYA °C, 20°C
    Parçalı bulutlu

    HATAY °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ISPARTA °C, 14°C
    Parçalı bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    ANKARA °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 12°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 12°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 12°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    BOLU °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    DÜZCE °C, 18°C
    Parçalı bulutlu

    KASTAMONU °C, 9°C
    Parçalı bulutlu

    ZONGULDAK °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    AMASYA °C, 13°C
    Az bulutlu

    RİZE °C, 15°C
    Az bulutlu

    SAMSUN °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ERZURUM °C, 3°C
    Parçalı bulutlu

    KARS °C, -3°C
    Parçalı bulutlu

    MALATYA °C, 2°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

    VAN °C, 5°C
    Parçalı bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, doğusu az bulutlu, Gaziantep, Kilis çevreleri ile Adıyaman'ın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    DİYARBAKIR °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GAZİANTEP °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

    SİİRT °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu

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    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 2 Ocak 2021 İstanbul'da hava nasıl olacak?