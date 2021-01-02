Bu yıl uygulanacak trafik cezaları güncellendi! İşte 2021 trafik cezası ücretleri

Bu yıl uygulanacak trafik cezaları güncellendi. En düşük ceza, taşıma sınırı üstünde yolcu alanlara 113 lira olarak kesilecek. En yüksek ceza ise 35 bin 699 lira olacak. İşte bazı cezalar...
EMNİYET kemeri takmayana 144 lira.
PARK ve duraklama yasaklarına, dönüş ve geçiş kurallarına uymayana 144 lira.
ENGELLİLERE ait alanlara park edenlere 288 lira.
YÜKLEME kurallarına uymayana 300-7 bin 369 lira.
KIRMIZI ışık ve şerit ihlali yapanlara, yüzde 30'a kadar hız sınırını aşanlara, araç sürerken cep telefonu kullananlara, araç muayenesini yaptırmayanlara 314 lira.
HIZ sınırlarını yüzde 30'dan 50'ye kadar aşan, yaya veya okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken yavaşlamayanlara 652 lira.
KIŞ lastiği kuralına uymamanın cezası 835 lira.
ALKOLLÜ olarak araç kullandığı ilk kez tespit edilen, art arda birden fazla şerit değiştiren, ters istikamette araç süren, emniyet şeridi ihlali yapan ve hız sınırlarını yüzde 50'den fazla aşanlara bin 339 lira.
SÜRÜCÜ belgesiz motorlu araç kullananlara 2 bin 698 lira.
DRIFT/spin atana 6 bin 700 lira, çakar kullanana bin 339 lira.
KİMLİK KARTI 30 PASAPORT 180 TL
Hazine ve Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2021'de uygulanacak satış bedellerini belirledi. 1 Ocak itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe giren tebliğe göre; 2021'de ilgili kanunda 'değerli kağıt' olarak belirlenen noter kağıtları 20 ile 40 lira arasında olacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 180 lira olarak uygulanacak. Kimlik kartları 30, aile cüzdanları 160, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 225, motorlu araç tescil belgesi 200, iş makinesi tescil belgesi 170, her bir çek yaprağı için banka çekleri 12, Mavi Kart ise 16 lira bedelle satılacak.
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nden geçiş ücreti 10.50 liradan 13.25 liraya yükseltildi