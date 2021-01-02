Bu yıl uygulanacak trafik cezaları güncellendi! İşte 2021 trafik cezası ücretleri

SÜRÜCÜ belgesiz motorlu araç kullananlara 2 bin 698 lira.



DRIFT/spin atana 6 bin 700 lira, çakar kullanana bin 339 lira.

KİMLİK KARTI 30 PASAPORT 180 TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2021'de uygulanacak satış bedellerini belirledi. 1 Ocak itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe giren tebliğe göre; 2021'de ilgili kanunda 'değerli kağıt' olarak belirlenen noter kağıtları 20 ile 40 lira arasında olacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 180 lira olarak uygulanacak. Kimlik kartları 30, aile cüzdanları 160, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 225, motorlu araç tescil belgesi 200, iş makinesi tescil belgesi 170, her bir çek yaprağı için banka çekleri 12, Mavi Kart ise 16 lira bedelle satılacak.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nden geçiş ücreti 10.50 liradan 13.25 liraya yükseltildi