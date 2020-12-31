İstanbul trafik durumu 31 Aralık Perşembe! Yılbaşı öncesi İstanbul trafik yoğunluğu haritası!

İstanbul trafik yoğunluğu haritası araştırılıyor. 31 Aralık İstanbul trafik durumu vatandaşların merak konusu oldu. İstanbullular 4 günlük yasak öncesi hem iş çıkışı trafiği hem de yılbaşı alışverişi nedeniyle dışarı çıkıyor. Bu nedenle trafik yoğunluğu oluştuğu gözlemleniyor. Peki, 31 Aralık Perşembe İstanbul trafik durumu nasıl? İşte güncel trafik haritası!