İstanbul trafik durumu 31 Aralık Perşembe! Yılbaşı öncesi İstanbul trafik yoğunluğu haritası!

İstanbul trafik yoğunluğu haritası araştırılıyor. 31 Aralık İstanbul trafik durumu vatandaşların merak konusu oldu. İstanbullular 4 günlük yasak öncesi hem iş çıkışı trafiği hem de yılbaşı alışverişi nedeniyle dışarı çıkıyor. Bu nedenle trafik yoğunluğu oluştuğu gözlemleniyor. Peki, 31 Aralık Perşembe İstanbul trafik durumu nasıl? İşte güncel trafik haritası!
İSTANBUL TRAFİK DURUMU 31 ARALIK!
İstanbul'da yılbaşına saatler kala metrobüs ve trafikte yoğunluk yaşanıyor.
Türkiye genelinde yılbaşı nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00 itibarıyla başlayacak ve Pazartesi sabahı 05.00'e kadar devam edecek olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, metrobüs ve trafikte yoğunluk yaşanıyor.
Öğle saatlerinde resmi tatilinin başlaması nedeniyle işlerinden ve yılbaşı alışverişi yapmak için trafiğe çıkan sürücüler D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde trafik yoğunluğu oluşturdu.
Trafik neredeyse durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluğun yüzde 60'lara kadar arttığı görüldü.
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