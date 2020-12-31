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    • 31.12.2020 16:45
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    durumu 31 Aralık Perşembe! Yılbaşı öncesi !

    31 Aralık İstanbul durumu yasak öncesi yola çıkacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. günün en çok araştırılan konularından birisi oldu. 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi yılbaşında evlerinde olmak isteyen İstanbullular hem alışveriş için hem de iş dönüşü için yollara akın etti. İstanbul’daki trafik yoğunluğu da havadan görüntülendi. Peki, 31 Aralık İstanbul trafik durumu nasıl?

    takvim.com.tr
    İstanbul trafik durumu 31 Aralık Perşembe! Yılbaşı öncesi İstanbul trafik yoğunluğu haritası!

    İstanbul trafik yoğunluğu haritası araştırılıyor. 31 Aralık İstanbul trafik durumu vatandaşların merak konusu oldu. İstanbullular 4 günlük yasak öncesi hem iş çıkışı trafiği hem de yılbaşı alışverişi nedeniyle dışarı çıkıyor. Bu nedenle trafik yoğunluğu oluştuğu gözlemleniyor. Peki, 31 Aralık Perşembe İstanbul trafik durumu nasıl? İşte güncel trafik haritası!

    İSTANBUL TRAFİK DURUMU 31 ARALIK!

    İstanbul'da yılbaşına saatler kala metrobüs ve trafikte yoğunluk yaşanıyor.

    Türkiye genelinde yılbaşı nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00 itibarıyla başlayacak ve Pazartesi sabahı 05.00'e kadar devam edecek olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, metrobüs ve trafikte yoğunluk yaşanıyor.

    Öğle saatlerinde resmi tatilinin başlaması nedeniyle işlerinden ve yılbaşı alışverişi yapmak için trafiğe çıkan sürücüler D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

    Trafik neredeyse durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluğun yüzde 60'lara kadar arttığı görüldü.

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