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    Son dakika: Başkan Erdoğan 5 üniversiteye rektör ataması yaptı! İşte isim isim listesi...

    Son dakika haberi... Başkan , 5 üniversiteye rektör atadı. Atamalar Hakkında Kararlar, 'de yayımlandı. Buna göre, , , Antalya Bilim Üniversitesi, , ve rektörleri değişti.

    Başkan Erdoğan'dan rektör ataması

    Başkan , 5 üniversiteye rektör atadı.

    Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar, 'de yayımlandı.

    İŞTE O ÜNİVERSİTELER
    Buna göre, Rektörlüğüne Prof. Dr. , Rektörlüğüne Prof. Dr. , Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. , Rektörlüğüne Prof. Dr. ve Rektörlüğüne Prof. Dr. Ünal Ay atandı.

    Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan 5 üniversiteye rektör ataması yaptı! İşte isim isim listesi...