 ;
Yol Durumu
  1. Bakan Çavuşoğlu Tillerson ile görüştü

kumpaslarının vazgeçilmezi kayıtları gerçeği

Amerikan gizli servisinin yan kuruluşu , ses kayıtlarıyla oynanarak gerçeğini bile aratmayacak teknolojik sahtekarlığı itiraf etti.

FETÖ kumpaslarının vazgeçilmezi sahte ses kayıtları gerçeği

'da çıkan yazıda yapar ses geliştirmenin ve ses montajlamanın ne kadar ileri boyutlara gittiği anlatılırken, dünya için de bunun savaş çıkaracak bir tehdit olduğu iddia edildi. Bu itiraf da 17-25 Aralık darbe sürecinde terör örgütü 'nün kayıtlarıyla oluşturduğu kumpasın da aynı yolllarla hazırlandığı gerçeğini hatırlattı.

İlginç olansa FETÖ ve kumpaslarının arkasında duran ABD'ye ait en stratejik kurumlarından Rand Corporation sahte ve montaj kayıtlarla oluşturulan kumpasları da itirafıyla boşa çıkarmış oldu.
Etiketler: , ,
  • 17 Ocak 2018, Çarşamba 06:56
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar