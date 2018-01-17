FETÖ kumpaslarının vazgeçilmezi sahte ses kayıtları gerçeği

Rand Corporation'da çıkan yazıda yapar ses geliştirmenin ve ses montajlamanın ne kadar ileri boyutlara gittiği anlatılırken, dünya için de bunun savaş çıkaracak bir tehdit olduğu iddia edildi. Bu itiraf da 17-25 Aralık darbe sürecinde terör örgütü FETÖ'nün sahte ses kayıtlarıyla oluşturduğu kumpasın da aynı yolllarla hazırlandığı gerçeğini hatırlattı.

İlginç olansa FETÖ ve kumpaslarının arkasında duran ABD'ye ait en stratejik kurumlarından Rand Corporation sahte ve montaj kayıtlarla oluşturulan kumpasları da itirafıyla boşa çıkarmış oldu.