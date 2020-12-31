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    İçişleri Bakan Yardımcısı ve Valisi evsizleri ziyaret edip hediyeler verdi

    İçişleri Bakan Yardımcısı ve Valisi , koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gidecek yeri olmayan ve sokaklarda yaşayan vatandaşları, yerleştirildiği otellerde ziyaret etti.

    DHA
    Bakan yardımcısı ve validen evsizlere ziyaret

    nce, koronavirüs yayılımının düşürülmesi amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklarda yaşayan ve gidecek yeri olmayan evsiz vatandaşlar otellere yerleştirildi.

    Yeni yıla girmeye sayılı saatler kala İçişleri Bakan Yardımcısı ve Valisi , sokaklarda yaşayan vatandaşların yerleştirildiği otelleri ziyaret etti.

    'deki bir otelde kalan vatandaşlarla sohbet eden İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, onlara hediyeler verdi.

    İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Ali Yerlikaya, daha sonra personellerini ziyaret etti.

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    Haberler Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya evsizleri ziyaret edip hediyeler verdi