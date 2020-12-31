Yılbaşında alkol satışı yasak mı? Yılbaşında alkol yasağı var mı? 31 Aralık 2020 alkol satışı olacak mı?

Genelgeye göre yılbaşı günü 21.00'den itibaren 4 Ocak 2021 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Birçok insan yılbaşında sokağa çıkma yasağıyla birlikte alkol satışının olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Yılbaşında alkol satışı var mı? Alkol yasağı saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor? İşte yılbaşında alkol kısıtlaması hakkında bilgiler!