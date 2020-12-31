31 Aralık bugün sağlık ocağı açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşında sağlık ocağı tatil mi?

Bugün Sağlık Ocakları açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşında Sağlık Ocakları çalışıyor mu? Aile Sağlığı Merkezi olarak bilinen Sağlık Ocakları çalışma saatleri gün içinde sıklıkla araştırılıyor. Özellikle ilaç yazdırma, kan verme gibi işlemler için 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerini bekleyen vatandaşlar bugün sağlık ocakları açık mı sorusuna yanıt arıyor. Resmi tatil günü ve öncesinde sağlık ocakları günlük hayatın içinde birçok iş için gerekli oluyor.