31 Aralık bugün sağlık ocağı açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşında sağlık ocağı tatil mi?

Bugün Sağlık Ocakları açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşında Sağlık Ocakları çalışıyor mu? Aile Sağlığı Merkezi olarak bilinen Sağlık Ocakları çalışma saatleri gün içinde sıklıkla araştırılıyor. Özellikle ilaç yazdırma, kan verme gibi işlemler için 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerini bekleyen vatandaşlar bugün sağlık ocakları açık mı sorusuna yanıt arıyor. Resmi tatil günü ve öncesinde sağlık ocakları günlük hayatın içinde birçok iş için gerekli oluyor.
BUGÜN SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?
Yeni tip coronavirüs tedbirlerince 3 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı sağlık ocaklarının çalışma durumlarını merak ettirdi. 31 Aralık Perşembe günü resmi kurum ve kuruluşlar çalışacak. Bankalar, Sağlık Ocakları, PTT, eczaneler, kargolar açık olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü kargolar kapalı olacak.
31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?
Yılbaşı tatili 1 Ocak 2021 olarak kabul ediliyor. 31 Aralık 2020 ise normal şekilde çalışılacak. 31 Aralık resmi tatile dahil değil.
31 ARALIK VE 1 OCAK YILBAŞINDA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
Sağlık Ocakları 08:00' ile 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir ancak her bireyin bağlı bulunduğu aile hekiminin çalışma saatleri farklı olabilir. Bu sebeple bağlı bulunduğunuz sağlık ocaklarından hekiminizin çalışma gün ve saatlerini sağlıklı bir şekilde öğrenebilirsiniz.
SAĞLIK OCAĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Şirket Unvanı: T.C. Sağlık Bakanlığına Bağlıdır
Sorumlu Kişi: T.C Sağlık Bakanlığı
Sağlık Ocağı Adresi: Her mahallenin bir sağlık ocağı olmasından dolayı adresleri farklıdır. Sağlık Bakanlığının İnternet sitesinden ya da Muhtarlıklarınızdan adres ve telefon bilgilerini öğrenebilirsiniz.
Sağlık Ocağı Telefonu: Her mahallede ki Sağlık Ocaklarının telefonu farklıdır.
İnternet Adresi: www.hsgm.saglik.gov.tr/tr/ailehekimligi