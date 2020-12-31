Yılbaşında bugün tekel bayiler kaça kadar açık olacak? | Tekel bayiler kaçta kapanıyor 2021?

Yılbaşı nedeniyle İçişleri Bakanlığı genel kısıtlamaların kapsamını genişletti. Genelgeye göre yılbaşı günü 21.00'den itibaren 4 Ocak 2021 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Birçok insan yılbaşında sokağa çıkma yasağıyla birlikte alkol satışının olup olmayacağını merak ediyor.
Peki, Yılbaşında alkol satışı var mı? Alkol yasağı saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor? İşte yılbaşında alkol kısıtlaması hakkında bilgiler...
YILBAŞINDA TEKEL BAYİLER KAÇA KADAR AÇIK?
Ülkemizde 1 Haziran tarihinde başlayan yeni normalleşme süreci ile birlikte koronavirüs vaka sayıları artarken son dönemde pozitif vakaların 30 bin sınırını aşmasıyla Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri doğrultusunda yeni kısıtlama kararları alındı. Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılan Kabine Toplantısının ardından İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge doğrultusunda, hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bunun yanı sıra hafta sonları da üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin devam etmesi şartıyla tam kapanma kararı alındı. Cuma günü akşam 21.00'de başlayan yasak Pazartesi sabah 05.00'e dek devam ederken kısıtlamanın geçerli olduğu gün ve saatlerde alkol satışına da izin verilmeyeceği duyuruldu.
Bu kapsamda, toplanacak kalabalık gruplar göz önünde bulundurularak bulaş riskinin önüne geçme amacıyla 31 Aralık ile 4 Ocak tarihleri arasında da sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi. Hafta sonu yasağıyla yılbaşı yasağında aynı maddelerin geçerli olacağının belirtilmesiyle 31 Aralık – 4 Ocak tarihleri arasında alkol satışı yapılmayacağı öğrenildi. Yani yılbaşı kısıtlamaları esnasında tekel bayiler kapalı olacak. Bu nedenle alkol satın almak isteyen vatandaşların, 31 Aralık günü saat 21.'den önce satın alma işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.
Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak'ın resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderilen genelge kapsamındaki usul ve esaslar 1, 2 ve 3 Ocak tarihlerinde de geçerli olacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı ve balık tezgahları iş yerleri de 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek. Alkol satışının yapıldığı tekel bayiler ise yasak boyunca kapalı. Bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında alkol satışı yapılan marketler de yasak kapsamında olacak ve marketlerden alkol satılmayacak.
Yılbaşına yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına göre marketler belirtilen saatler içinde açık olacak.
İçişleri Bakanlığı'nın aldığı yeni bir karara kadar, alkol satışının yapıldığı tekel bayiler ise yasak boyunca kapalı. Bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında alkol satışı yapılan marketler de yasak kapsamında olacak ve marketlerden alkol satılmayacak.
TEKEL BAYİLER KAÇTA KAPANIYOR 2020
Sabah açılış saati 07:00 akşam kapanış saati 22.00 açık olabilir bu zaman diliminde bayi sahibinin insaniyetine kalmış bir durum olarak değişiklik gösterir.
Ancak yeni yayımlanan genelge kapsamında tekel bayiler akşam 20.00'de alkol satışını durdurmak zorunda.
YILBAŞI YASAK SAATLERİ
Koronavirüsün daha da yayılmasını önlemek ve kontrolü sağlamak amacıyla yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
Bu karar doğrultusunda bakanlığın açıkladığı genelgeye göre Yılbaşı'nda 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Buna göre 31 Aralık, 1 Ocak, 2 Ocak ve 3 Ocak tarihlerini kapsayacak şekilde. 31 Aralık Perşembe 21:00'da başlayan yasak 4 Ocak 05:00'a kadar devam edecek.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLAN YERLER?
Hafta sonu sokak kısıtlamasında bakkallar, marketler, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve fırınlar belirli saatler arasında açık olabilecekler.
Tekel bayiler ise hafta sonu sokak kısıtlamasında bu işletmeler arasında bulunmadığı için kapalı konumda olacaklar.
Haksız rekabete yol açacağı gerekçesiyle hafta sonu market ve bakkallarda alkol satışı da yapılamayacak.
Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerleri de cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.