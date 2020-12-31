Yılbaşında bugün tekel bayiler kaça kadar açık olacak? | Tekel bayiler kaçta kapanıyor 2021?

Bu kapsamda, toplanacak kalabalık gruplar göz önünde bulundurularak bulaş riskinin önüne geçme amacıyla 31 Aralık ile 4 Ocak tarihleri arasında da sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi. Hafta sonu yasağıyla yılbaşı yasağında aynı maddelerin geçerli olacağının belirtilmesiyle 31 Aralık – 4 Ocak tarihleri arasında alkol satışı yapılmayacağı öğrenildi. Yani yılbaşı kısıtlamaları esnasında tekel bayiler kapalı olacak. Bu nedenle alkol satın almak isteyen vatandaşların, 31 Aralık günü saat 21.'den önce satın alma işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak'ın resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.