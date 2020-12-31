31 Aralık bugün hastaneler açık olacak mı? 31 Aralık hastaneler yarım gün mü, tam gün mü?

2020 yılının bitmesine saatler kalırken 31 Aralık gününde hastane randevusu olan veya hastaneye gitmek isteyen kişiler hastanelerin hizmet verip vermediğine ilişkin araştırmalarda bulunuyorlar. Bu nedenle 31 Aralık hastaneler açık mı? 31 Aralık hastaneler yarım gün mü? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...
31 ARALIK HASTANELER AÇIK MI?
31 Aralık Perşembe günü mevzuatta tatil olarak yer almamaktadır. Bu nedenle 31 Aralık günü hastanelerin poliklinikleri mesai saatleri içerisinde vatandaşlara hizmet verecektir. Ayrıca 31 Aralık günü özel ve devlet hastanelerinin acil servisleri vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek.
31 ARALIK HASTANELER YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık resmi tatiller arasında yer almadığı için hastaneler açık olacak. Ayrıca hastaneler yarım gün değil, tam gün olarak vatandaşlara öğleden sonra mesai bitimine kadar çalışacak.
YILBAŞI TATİLİ 1 GÜN
Her yıl , yılbaşı tatili 1 gündür. Öğrenciler, kamu personelleri , sadece 1 Ocak günlerinde 1 günlük tatil yaparlar. Sadece 1 Ocak 2021 Perşembe günü tam gün tatil olacak. Bu tatil gününde de kamu kurumları kapalı olacak. PTT, bankalar, noterler ile hastaneler ve vergi daireleri 4 Ocak 2021 günü işleme başlayacak.
1 OCAK 2021 HASTANELER AÇIK OLACAK MI?
1 Ocak 2020 günü resmi tatil olduğu için okullar, hastaneler, PTT, eczaneler, bankalar kapalı olacak. 1 Ocak günü hastanelerin acil poliklinikleri ile nöbetçi eczaneler açık olacak.