31 Aralık bugün hastaneler açık olacak mı? 31 Aralık hastaneler yarım gün mü, tam gün mü?

2020 yılının bitmesine saatler kalırken 31 Aralık gününde hastane randevusu olan veya hastaneye gitmek isteyen kişiler hastanelerin hizmet verip vermediğine ilişkin araştırmalarda bulunuyorlar. Bu nedenle 31 Aralık hastaneler açık mı? 31 Aralık hastaneler yarım gün mü? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...