Mekke’nin Fethi ne zaman? Mekke’nin Fethi 31 Aralık mı? Mekke’nin Fethi nedir? Mekke Fethi anlam ve önemi!

Mekke'nin Fethi nedir? Mekke'nin Fethi ne zaman? Müslümanların, Kureyşliler'in elindeki Mekke'yi fethettiği bu önemli olayın yıldönümü her yıl anılıyor. Bu tarihi olay, İslamiyet'in yayılması ve cahiliye devrinin sona ermesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Peki, Mekke'nin Fethi ne zaman?
MEKKE'NİN FETHİ NE ZAMAN?
Ülkemizde son yıllarda Mekke'nin fetih tarihi on gün önceye çekilerek Miladi 31 Aralık/ 1 Ocak'ta kutlanmaya başlandı.
Hz. Muhammed, Hicret'in 8. yılında, Ramazan ayının 13. günü, 10 bin kişilik bir ordu ile Medine'den çıktı. (4 Ocak 630) Hicri takvime göre 20 Ramazan'da (11 Ocak 630) ordusunu 4 kola ayırdı ve ordusuna hareket emri verdi ve Fetih Suresi'ni okuyarak Mekke'ye girdi.
Mekke'ye girer girmez genel af ilan edildiğini bildirdi ve Ebu Süfyan'a bildirdiği şekilde, kimseye dokunulmayacağını ilan etti. Ardından içerisinde 360 put bulunan Kâbe'ye yöneldi. İsra Suresi'nin 81. âyetini okuyarak putları birer birer devirdi. Daha sonra da beraberindeki Müslümanlar'la Kâbe'yi tavaf etti.
Mekke'nin fethine zemin hazırlayan gelişmeler, Mekkeli Kureyşlilerin müttefiki Beni Bekir Kabilesi'nin Hudeybiye Antlaşması'na aykırı hareket ederek Müslümanların himayesindeki Huzaa kabilesine saldırmasıyla başladı. Bu olay üzerine Kureyşlilere haber gönderen Hazreti Muhammed, saldırıyı yapan kabileyle ittifakın sona erdirilmemesi durumunda antlaşmanın sonlanacağını duyurdu. Hazreti Muhammed komutasındaki ordu, teklifin kabul edilmemesi üzerine 31 Aralık 629'da savaşa hazırlandı. Çatışmalarda Mekkelilerden 6 kişi öldü, Müslümanlardan ise 2 veya 3 kişi şehit oldu.
Mekke'nin fethini kolaylaştıran zemin Hudeybiye Antlaşması ile sağlandı. Bu antlaşma ile İslamiyet diğer kabile, topluluk ile devletlere yayıldı ve Müslümanlar, Arap Yarımadası'nda bir güç olarak kabul edildi.
Bölgede adil bir ekonomik sistemin kurulması amacıyla şehir ekonomisi geliştirildi ve ticari açıdan kervan faaliyetlerine bağlılık ortadan kaldırıldı. İslamiyet'in yayılması, Mekke'de cahiliye devrinin sona ermesi ve böylece sağlıklı bir dini hayata geçilmesi açısından büyük önem taşıyan fetih, şehirde barış ve huzuru hakim kıldı.