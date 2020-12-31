Mekke’nin Fethi ne zaman? Mekke’nin Fethi 31 Aralık mı? Mekke’nin Fethi nedir? Mekke Fethi anlam ve önemi!

Hz. Muhammed, Hicret'in 8. yılında, Ramazan ayının 13. günü, 10 bin kişilik bir ordu ile Medine'den çıktı. (4 Ocak 630) Hicri takvime göre 20 Ramazan'da (11 Ocak 630) ordusunu 4 kola ayırdı ve ordusuna hareket emri verdi ve Fetih Suresi'ni okuyarak Mekke'ye girdi.

Mekke'ye girer girmez genel af ilan edildiğini bildirdi ve Ebu Süfyan'a bildirdiği şekilde, kimseye dokunulmayacağını ilan etti. Ardından içerisinde 360 put bulunan Kâbe'ye yöneldi. İsra Suresi'nin 81. âyetini okuyarak putları birer birer devirdi. Daha sonra da beraberindeki Müslümanlar'la Kâbe'yi tavaf etti.