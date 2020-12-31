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    • 31.12.2020 22:50
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    Yılbaşı 2021 , hangi ile/şehre çıktı? Çeyrek, yarım, tam hangi bilete çıktı?

    Yılbaşı 2021 sorusunun yanıtı çekilişlerin ardından merak konusu oldu. amorti numaraları ve 100 milyonluk ikramiyenin sahibi saat 23.00'te yapılacak çekilişlerle netlik kazandı. Gözler günün ilk saatlerinden itibaren çekiliş sonuçlarına çevrilmişti. Peki, Yılbaşı 2021 Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı, hangi ile/şehre çıktı? Çeyrek, yarım, tam hangi bilete çıktı? İşte detaylar...

    Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı?

    Yılbaşı 2021 Milli Piyango büyük ikramiyeyi kazanan talihli numaralar ve ikramiyenin kime çıktığı merak konusu oluyor. 100 milyonluk ikramiyenin sahibi bu akşam belli oluyor. Bu bağlamda bilet alanlar hem biletine bir ikramiye isabet edip etmediğini merak ederken büyük ödülün hangi şehre çıktığını araştırıyor. Peki, Yılbaşı 2021 Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı? Milli Piyango ikramiyesi hangi ile (şehre) çıktı? İşte merak edilenler...

    YILBAŞI 2021 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE KİME ÇIKTI?

    Yılbaşı 2021 Milli Piyango 100 milyonluk ikramiyenin kime ve hangi şehre çıktığı henüz açıklanmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    DAĞITILACAK İKRAMİYE TUTARLARI

    İkramiye Adedi

    İkramiye miktarı (TL)

    İkramiye tutarı (TL)

    1

    100.000.000

    100.000.000

    2

    10.000.000

    20.000.000

    10

    1.000.000

    10.000.000

    30

    120.000

    3.600.000

    100

    10.000

    1.000.000

    200

    5.000

    1.000.000

    500

    1.000

    500.000

    10.000

    500

    5.000.000

    40.000

    400

    16.000.000

    200.000

    300

    60.000.000

    700.000

    200

    140.000.000

    2.000.000

    100

    200.000.000

    63 Tes. İkr.

    100.000

    6.300.000

    2.950.906

    563.400.000

    NASIL KAZANIRIM?

    Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilir. Ayrıca 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 31 Aralık Yeni Yıl Çekilişi ve belirlenebilecek diğer özel gün çekişleri gerçekleştirilir.

    Biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz:

    Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı
    Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı
    Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

    Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

    Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

    Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

    KURALLAR

    Milli Piyango'yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

    Milli Piyango'da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

    Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

    Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

    BİLET FİYATLARI:

    Normal Çekilişlerde:

    Tam Bilet: 40 TL

    Yarım Bilet: 20 TL

    Çeyrek Bilet: 10 TL

    Özel Çekilişlerde:

    Tam Bilet: 50 TL

    Yarım Bilet: 25 TL

    Çeyrek Bilet: 12,5 TL

    Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir.

    PEKİ, ÇEKİLİŞLER NE ZAMAN?

    Normal Çekilişler: Her Ayın 9, 19, 29'u
    Özel Çekilişler: 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim
    Yeni Yıl Çekilişi: 31 Aralık
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    Haberler Güncel Yılbaşı 2021 Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı, hangi ile/şehre çıktı? Çeyrek, yarım, tam hangi bilete çıktı?