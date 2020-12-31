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    • 31.12.2020 08:53
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    SON DAKİKA: saldırısından kurtuldu! Şimdi Adliyesi'nde güvenlik görevlisi

    Son dakika haberi: 'de bulunan gece kulübü 'da 2016'yı 2017'ye bağlayan yılbaşında terör örgütü bir terör saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu 39 kişi hayatını kaybetti. Saldırıdan sağ kurtulan güvenlik görevlisi ise kendisine yeni bir hayat kurdu. Demir evlendi ve İstanbul Çağlayan'nda güvenlik görevlisi olarak işe başladı.

    Saldırıdan sağ kurtuldu! Kendisine yeni bir hayat kurdu

    İstanbul Ortaköy'de ünlü eğlence mekanı Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısının üzerinden 4 yıl geçti.

    Terör örgütü DEAŞ tarafından yılbaşı gecesi gerçekleştirilen ve dünya kamuoyunu sarsan saldırıda ilk kurşunların hedefi olan güvenlik görevlilerinden tek sağ kalan Serkan Demir'di.

    O gece Demir'in yanına ısınmak için gelen diğer güvenlik görevlisi Hatice Karcılar, polis Burak Yıldız ve servis şoförü Ayhan Arık hayatını kaybetti.

    Ağır yaralanan Demir ise Cerrahpaşa Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kazandı.

    İki yıl önce evlenip yeni bir hayata başlayan Demir, geçen yıl baba oldu. Terör mağduru güvenlik görevlisi, şimdi İstanbul Adliyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya devam ediyor.

    Demir'in saldırıda sağ omzunun bir kısmı Kalaşnikof mermisiyle kopmuş, sağ kolu sakatlanmış, yüzünde mermi izi kalmıştı.
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Reina saldırısından kurtuldu! Şimdi İstanbul Adliyesi'nde güvenlik görevlisi