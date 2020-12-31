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    • 31.12.2020 07:10
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    SON DAKİKA: Meteorolojiden o illere kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! | İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve ile 'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kıyılarında, akşam saatlerinden sonra çevreleri ile Balıkesir'in batı ve 'nin güneyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve sis hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    O illere kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Muğla kıyılarında, akşam saatlerinden sonra İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı ve Çanakkale'nin güneyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve sis hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların; öğle saatlerinden sonra Muğla kıyılarında, akşam saatlerinden sonra İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batısı ve Çanakkale'nin güneyinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı, batısının çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale çevreleri ile gece saatlerinden sonra Balıkesir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    BURSA °C, 18°C
    Parçalı bulutlu

    EDİRNE °C, 15°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 20°C
    Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinde, akşam saatlerinden sonra İzmir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    DENİZLİ °C, 16°C
    Çok bulutlu

    İZMİR °C, 18°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    MUĞLA °C, 12°C
    Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 21°C
    Az bulutlu

    ANTALYA °C, 19°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı

    HATAY °C, 16°C
    Az bulutlu

    ISPARTA °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ANKARA °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    ESKİŞEHİR °C, 11°C
    Parçalı ve az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    KONYA °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    SİVAS °C, 10°C
    Parçalı ve az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    BOLU °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    DÜZCE °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU °C, 12°C
    Parçalı ve az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    ZONGULDAK °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    GÜMÜŞHANE °C, 7°C
    Az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    RİZE °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN °C, 20°C
    Az bulutlu

    TRABZON °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuvvetli olmak üzere bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ERZURUM °C, 1°C
    Az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    KARS °C, -2°C
    Parçalı ve az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    MALATYA °C, 5°C
    Az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    VAN °C, 5°C
    Az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    DİYARBAKIR °C, 12°C
    Az bulutlu, Sabah ve yarın(Cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

    GAZİANTEP °C, 14°C
    Az bulutlu

    SİİRT °C, 13°C
    Az bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 16°C
    Az bulutlu


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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Meteorolojiden o illere kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! | 31 Aralık İstanbul'da hava nasıl olacak?