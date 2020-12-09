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    • 09.12.2020 13:57
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    'deki tecavüz skandalının ardından bu sefer de ittifakı 'de yasak aşk!

    'deki tecavüz skandallarını konuşurken partinin siyasi ittifakı 'de de çarpık ilişkiler olduğu ortaya çıktı. temsilcisi 'nin aynı yerde çalıştığı ile birlikteliği ifşa oldu. Yasak aşktan rahatsız olan Kandil, evli ve 4 çocuk babası Abit İke yerine bekar olan Müzeyyen Güneş'i suçladı. Öte yandan İke apar topar .

    CHP'deki cinsel taciz skandallarının ardından Millet İttifakı ortakları HDP'de de yasak aşk gündeme geldi. Partinin Erbil temsilcisi Abit İke'nin aynı yerde çalıştığı Müzeyyen Güneş ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

    GÖREVDEN ALINDI
    Yasak aşktan rahatsız olan Kandil, evli ve 4 çocuk babası Abit İke yerine bekar olan Müzeyyen Güneş'i suçladı. HDP'nin emir aldığı Kandil'e çağrılan İke'nin savunması istendi.

    HDP'de daha önce de Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in seçim çalışmaları sırasında partisinden bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı. Üstü örtülmek istenen tecavüzün medyada gündeme gelmesiyle Çelik istifa etmişti.
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    Haberler Güncel CHP'deki tecavüz skandalının ardından bu sefer de ittifakı HDP'de yasak aşk!