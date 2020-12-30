Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.12.2020 00:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.12.2020 00:42
    ABONE OL

    İşte zihniyeti! 'li CHP'nin kanalı 'de başörtülü hakimleri hedef aldı

    'li ve milletvekili CHP'nin kanalı 'de başörtülü hakimleri hedef aldı. zihniyetini hala taşıdığını açıkça belli eden Sağlar, "Yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." şeklinde skandal açıklamalarda bulundu.

    takvim.com.tr
    CHP'li Fikri başörtülü hakimleri hedef aldı!

    CHP'nin kanalı Halk TV yine bir skandala sahne oldu. CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar Halk TV'de başörtülü hakimleri hedef aldı.

    28 Şubat'ın yasakçı zihniyetini hala taşıdığını açıkça belli eden Sağlar başörtülü hakimlerin adil olmayacağını ima etti.

    "ADALETİ YERİNE GETİREBİLECEKLERİ KONUSUNDA KUŞKUM VAR"
    Sağlar, "Yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." şeklinde skandal açıklamalarda bulundu.

    "28 ŞUBATIN ZİHİN KODLARI HALA TAZE"
    Skandal sözler sarfeden Fikri Sağlar'a sosyal medyada tepki yağdı. Bir kulanıcı tepkisini "Azgın azınlık yine boş durmuyor. CHP'li eski bakan Fikri Sağlar, yargıdaki başörtülü hakimlere nefret kustu. 28 Şubat zihin kodlarında hala taze." sözleriyle ifade etti.

    İşte skandala gelen tepkilerden bazıları:

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel İşte 28 Şubat zihniyeti! CHP'li Fikri Sağlar CHP'nin kanalı Halk TV'de başörtülü hakimleri hedef aldı