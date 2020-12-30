28 Şubat'ın yasakçı zihniyetini hala taşıdığını açıkça belli eden Sağlar başörtülü hakimlerin adil olmayacağını ima etti.

"ADALETİ YERİNE GETİREBİLECEKLERİ KONUSUNDA KUŞKUM VAR"

Sağlar, "Yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." şeklinde skandal açıklamalarda bulundu.