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    • 30.12.2020 23:40
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    İl Başkanı 'in aracını kurşunlayan kişi İl başkan yardımcısının kardeşi çıktı

    Son dakika haberi... 'nun karıştı. Gelecek Partisi İl Başkanı 'in aracına ateş eden şüpheli yakalandı. Şüphelinin Gelecek Partisi İzmir İl Başkan Yardımcısının kardeşi olduğu ortaya çıktı.

    AA
    Gelecek karıştı!

    Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi karıştı.

    Karşıyaka'dan Bayraklı istikametine giden Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in otomobiline İzmir Çevreyolu Onur Mahallesi yakınlarında ateş açılması olayı ile ilgili geniş çaplı araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin M.T. olduğunu belirledi.

    SİLAHIYLA YAKALANDI
    Şüpheli, Bayraklı ilçesinde olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ile gözaltına alındı.

    Emniyete götürülen şüphelinin ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtildi.


    Cüneyt İşçilik

    İL BAŞKAN YARDIMCISININ KARDEŞİ ÇIKTI
    Şüphelinin Gelecek Partisi İzmir İl Başkan Yardımcısının kardeşi olduğu öğrenildi.

    Karşıyaka'dan Bayraklı istikametine giden iş adamı İşçilik'in otomobiline İzmir Çevreyolu Onur Mahallesi yakınlarında ateş açılması sonucu otomobile 4 kurşun isabet etmiş, saldırgan kaçmıştı.

    Saldırıdan yara almadan kurtulan Cüneyt İşçilik'in ihbarı üzerine polis otomobilde incelemede bulunmuş, polis merkezine giderek şikayetçi olan İşçilik'in ilk ifadesinde, saldırganların beyaz bir otomobille geldiklerini gördüğünü söylediği kaydedilmişti.

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