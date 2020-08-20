Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Parti İzmir il teşkilatında sular bir türlü durulmuyor. Cem Kavur'un İl başkanlığından ayrılmasının ardından Gelecek Partisi İl Başkan Yardımcısı Murat Atar'da istifa etti.

Sadece görevinden değil partiden de istifa ettiğini açıklayan Atar şu ifadeleri kullandı:

"Güven, Huzur, Gelecek" hedefi ve inancıyla, şehrimizi, ülkemizi ve vatandaşlarımızı refah seviyesi yüksek yarınlara taşımayı hedefledik. Kurucu İl Yönetimi arasında yer alırken, başlangıçta sahip olduğum coşku, motivasyon, inanç ve aidiyet duygusu ne yazık ki artık bulunmamaktadır.

İlk günden itibaren özveri ile devam ettirmekte olduğum çalışmalarda, tüm olumsuzlukları görmezden geldim. Ama şahsi çıkarlarla, entrikalarla, ayrıştırmayla daha başlangıçta bu kadar mücadele edilmesi hayal kırıklığı ve güvensizlik yaratmaktadır. Güvensiz bir çalışma ortamında verimlilik, başarı aranamaz!

Bugün kirli siyasete, ranta, kutuplaşmaya karşı dik durmak ve birlik, beraberlik içerisinde güçlü yarınlar için üretmek için çıktığımız yolda liyakat önceliği ortadan kalkmıştır. Büyük emek ve ortak çalışmalar neticesinde fark yaratan başlangıçla çıktığımız yolda kişisel çıkarlar uğruna etik olmayan parti içi kişisel hatalar ve gruplaşmalar bu yolda artık yürüyemeyeceğimi göstermiştir.

Genel merkez, şehrimizin kültürünü, bileşenlerini, dinamiklerini bilen ekibi ortadan kaldırma hatası ile İzmir'deki mücadelemizi zedelemiştir. İzmir'in demokrasi tutkunu, özgür ve özgün bir şehir olduğunu unutmamalı, Ankara'dan yönetilebileceği anlayışından vazgeçmelidir

ANKARA TEŞKİLATI DA DAĞILMIŞTI

Gelecek Partisi'nin 8 aydır Ankara İl Başkanlığı görevini yürüten Osman Hakan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu bine yakın üyesi, parti üyeliklerinden ve görevlerinden istifa etti.



Kılıç ile İl Başkanlığı eski yöneticileri, bugün partinin Ankara İl Başkanlığı'nda yaptıkları basın açıklamasıyla istifa ettiklerini duyurdu.



Parti programı ve temel ilkelerle uyuşmayan uygulamalar sebebiyle istifa ettiklerini belirten Kılıç, şu ifadeleri kullandı:



"Cumhurbaşkanımızı eleştiriyorlar, lakin şeffaflığın, siyasi etiğin, ahlaki etiğin, adalet ve hukukun olmadığının özellikle altını çizerek ifade etmek isterim. Haklının netice alamadığı, güçlü olanın netice aldığı; milletin değer yargılarının hiçe sayıldığı Gelecek Partisi'nin Ankara İl Başkanlığı'ndan ve parti üyeliğinden istifa ediyorum.



8 Ocak 2020 tarihinde tarafıma tevdi edilen İl Başkanlığı görevini, Gelecek Partisi'nin siyasetinin ehliyet, liyakat, adalet ve ahlak üzerine inşa edildiğini düşünerek kabul etmiştim.



Ancak görev yaptığım 8 aylık süreç içinde az ehliyet, liyakat, ahlak ve özellikle adalet ilkelerinden uzaklaştığını gördüm.



Bu nedenle il başkan yardımcılarımız, il yönetim kurulu üyelerimiz, yedi ilçe başkanımız ve ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, mahalle temsilcilerimiz hep beraber Gelecek Partisi üyeliklerimizden istifa ediyoruz. Şu an başka bir partiye geçiş söz konusu değil."