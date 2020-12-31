WhatsApp cep telefonu SMS sevgiliye yılbaşı kutlama mesajları... Sevgiliye yılbaşı mesajları 2021! 2020 senesinin geride kalmasına artık saatler kaldı. Yılbaşı mesajlarını resimli ve SMS olarak atabileceğiniz şekilde hazırladık. En güzel ve en yeni yeni yıl mesajları ile dostlarınızın yılbaşını kutlamayı ihmal etmeyin. Etkileyici, romantik, güzel ve anlamlı mesajlar gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Sevgilisini yılbaşında da bir mesaj ile mutlu etmek isteyenler anlamlı mesajları arıyorlar. İşte en güzel sevgiliye yılbaşı mesajları 2021! Yeni yıl, yeni bir takvim yılının başladığı ve takvimin yıl sayısının bir arttığı zaman. Pek çok kültürde bu olay bir şekilde kutlanmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan takvim olan Miladi takvimin yeni yılı 1 Ocak'a denk gelmektedir. Birçok ülke 1 Ocak'ı resmî tatil olarak belirlemiştir. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
SEVGİLİYE YILBAŞI MESAJLARI
Hadi bu günü kutlayalım. Yeni Yıl Günü, bugün ve hayatımızın geri kalanını dört gözle bekleyeceğimiz önümüzde çok şey olan bir hatırlatmadır. Mutlu Yıllar.
Sen yanımda, böyle güzel bir hayat yaşadığıma inanamıyorum. Büyümek, sevmek ve ısrar etmek için bir yıl daha coşkuyla bekliyoruz. Yeni Yılın kutlu olsun!
Yeni Yıl kararımı yazıyorum ve seni sevmek listemin başında. Mutlu Yıllar canım.
Sen benim diğer yarımsın. Ben sensiz tam olmazdım. Bu da, bu Yeni Yılı iki kat özel kılıyor çünkü biz birlikteyiz. Yeni Yılın Kutlu Olsun ve mutlu günler, sevgilim
Her yaşın bir güzelliği vardır. Peki bu yeni yılda hangi güzelliğine aşık olayım bir tanem.
Sen benim cennetimsin. Yeni Yılın Kutlu Olsun ve olduğun her şey için teşekkür ederim.
Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle. En içten sevgilerimle.
Sözün en güzeli'nin içeriğine göre; Senin hakkındaki her şeyi seviyorum. Bana göre sen mükemmelsin. Bayan Mükemmel için mutlu yıllar.
Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle nice mutlu yıllara sevdiceğim.
Seni çok sevmemin sebebi, dünyanın en iyi karısı olduğun ve bana bir kral gibi davranmış olduğun için değil, bunun karşılığında benden hiçbir şey istememendir. Bütün dünyayı sana vermek istesem de, sen sadece aşkımı istedin. Bu da sana verebileceğim tek şey. Seni seviyorum. Yeni Yılımız mutlu olsun!
Bazı insanlar daha iyisini yapıp yapamayacağını merak ederek hayatlarını yaşar. Ben böyle değilim çünkü seninle en iyi hayatı yaşadığımdan eminim. Yeni Yılın Kutlu Olsun!
2021 YILBAŞI MESAJLARI
Zamanı yapamayacağımızı şeyleri istemekle geçirdiğimiz söylenir. Oysa gücümüz tüm zamanları zorlar. Yeter ki kendimize ve dostlarımızın gücüne inanalım. Yeni yılda inancımızı pekiştirmemiz ve mutlu olmamız dileklerimle.. -Dünyayı değiştirmek istersen yüreğine inan , dostlarına güven, sevgine sarıl.. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır.. Mutlu Yıllar
Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Hoş geldin yeni yıl. Mutlu yıllar dostum!
Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle... -İdeal denen şey bir yıldıza benzer, ona hiçbir zaman ulaşamayız ama, tıpkı denizcilere olduğu gibi bize de yolumuzu gösteren odur. Yeni yılda tüm ideallerine kavuşman dileğiyle mutlu yıllar..
Yeni yıl da umutların gerçek, gerçeklerin mutlulukların sonsuz olsun! İyi Yıllar...
Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.
Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu Yıllar dilerim. -Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılınız kutlu olsun...
Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.
Yeni yılda hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine. Mutlu Yıllar!
İşte sonunda buldüm! Neyi mi? Sana gönderebileceğim dostluğumuzun, yeni yılda da devam edeceğini anlatabilecek sıcacık bir, yeni yıl mesajını; Mutlu Yıllar!
Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hıç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!
Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar..
YENİ YIL SÖZLERİ
Yeni yıl senin için aydınlık ve umut dolu olsun, karanlık ve hüzün sizden uzak dursun. Yeni Yılınız mutlu olsun!
Yeni Yılı'nın başarı, sağlık, refah ve mutlulukla dolu olmasını umuyorum. Yeni Yılınız mutlu olsun!
Büyük mutluluk ve şansla dolu harika bir yıl geçirmeni dilerim! Sağlığınızı koruyun ve daha yüksek seviyelerde daha yüksek başarılara ulaşın. Harika bir yıl diliyorum!
Artık Yeni Yıl ve bu, yaşam sözlüğünü yenilemek için en uygun zaman. Kıskançlık, nefret, intikam, açgözlülük gibi sözcükleri sözlüğünüzden kaldırın ve yerlerine sevgi, bakım, şefkat, dürüstlük ve memnuniyet gibi kelimeler koyun. Bu, ileride büyük ve suçluluk duymayan bir yıl geçirmenizi sağlayacaktır. Mutlu yıllar…
Hayatımda olman, bana ihtiyaç duyduğum zamanda güvenebileceğim ve arayabileceğim birisi olduğunu garanti ediyor. Bu senenin sona ermesiyle birlikte, bir başka yılın hayatlarımıza girerek, bize birbirimizin her zaman yanında olma şansını elde ediyoruz. Yeni Yılınız mutlu olsun!
Dünyada henüz görülüp yaşanacak birçok şey var. Hayatını yaşa, yeni ufuklar keşfet, bu yeni yılda yeni maceralara git! Pişman olmayacaksın.
Bu mesaj size ve ailenize en içten selamlarımı iletmek için. Umarım harika bir yıl geçirirsiniz ve bu sefer daha da iyi bir yıl olur sizin için. Yakınlarınızla ve sevdiklerinizle mutlu yıllar dilerim!
Tüm sıkıntılarınızın ve acınızın sadece Yeni Yıl kararlarınız kadar sürdüğünü umuyorum. Yeni Yılınız mutlu olsun!
''Gelecek" senin yanımda olmadığın sürece üzerine düşünebileceğim bir konu değil. Bütün hayallerim, bütün planlarım ve hayatımın her bir köşesinde sen varsın. Seninle anlamlanıyor, seninle gülüyor ve mutlu oluyorum. Yokluğun ise kara kuyulardan beter. İşte bu yüzden olmazsa olmazımsın. İşte bu yüzden yeni bir yıla girerken çok daha mutluyum. Önümüzdeki yılın, geçmişten çok daha güzel olmasını, tüm mutlulukların bizi bulmasını ve aşkımızın günden güne çok daha fazla artmasını diliyorum. Yeni yıldan bizim için daha anlamlı olmasını istiyor, seni ise dünyalardan çok seviyorum aşkım.
Yeni yılda bütün güzellikler seninle olsun yeni yılın kutlu olsun sevgilim.
Gözlerimde tutuyorum seni, gözyaşlarım sen. Kalbime hapsettim, her atışı sen. Dilimdeki içli şarkı, burnumdaki sıla kokusu, yanımdaki yamacımdaki yoldaşlık, içimdeki bambaşkalık hepsi sen.
Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle nice mutlu yıllara sevdiceğim.
Her yaşın bir güzelliği vardır. Peki bu yeni yılda hangi güzelliğine aşık olayım bir tanem.
Gönlüm yeni yıla da seninle girdi. Mutlu yıllara bir tanem.
Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle. En içten sevgilerimle.
YILBAŞI NEDİR? NEREDEN ÇIKMIŞTIR?
Yeni yıl, yeni bir takvim yılının başladığı ve takvimin yıl sayısının bir arttığı zaman. Pek çok kültürde bu olay bir şekilde kutlanmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan takvim olan Miladi takvimin yeni yılı 1 Ocak'a denk gelmektedir. Birçok ülke 1 Ocak'ı resmî tatil olarak belirlemiştir.
YILBAŞINI KUTLAMAK NEREDEN ÇIKTI?
Milattan önce güneşe tapan putperestler, tanrı saydıkları Güneş'in her gün biraz daha erken kendilerini terk etmesine üzülürlerdi. 25 Aralık'ta günler tekrar uzamaya başlayınca, Güneşin kendileri ile kalmaya razı olduğuna sevinerek kutlamalar yaparlardı. Ayrıca; Güneşe tapan ve kurtarıcı tanrılarının kış başlangıcında doğduğuna inanan, diğer putperest milletler de vardı. Bunlar da Julian takvimine göre kış başlangıcı olarak kabul edilen 25 Aralık'ta özel kutlama törenleri yaparlardı.
O dönemde, Hz. İsa'nın (a.s.) doğum günü kesin olarak bilinmediği için, ilk Hıristiyanların Hz. İsa'nın doğumu için kutladıkları özel bir gün yoktu. Bu sırada Roma İmparatorluğunun her yerinde Güneşe ve putlara tapılıyordu. Roma İmparatoru Büyük Konstantin, putperest iken miladın 313 senesinde Hıristiyanlığı kabul etti. Putperestlikten birçok şeyleri de Hristiyanlığa soktu. Güneş tanrısının doğum günü kabul edilen 25 Aralık'ı yılbaşı kabul etti. Hz. İsa'nın (a.s.) kurtarıcı tanrı olduğuna inanan Hristiyanlar da, Hz. İsa'nın (a.s.) 25 Aralık'ta doğduğunu kabul ettiler. Sonunda bu geceyi miladi yılbaşı ve Noel olarak her sene kutlamaya başladılar."