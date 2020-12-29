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    • 30.12.2020 04:11
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    koronavirüs aşısı ile ilgili yeni detayı paylaştı!

    hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla koronavirüs aşısın ve Pekin'den havalanan uçak ile ilgili yeni detayı aktardı. paylaşımında yola çıkan koronavirüs aşılarının sabah 05.30'da 'nda olacağını belirterek, "Darlıkların bittiği genişliklerin başladığı gün bugündür" dedi.

    DHA
    Aşıda kritik gelişme

    hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla koronavirüs aşısın ve Pekin'den havalanan uçak ile ilgili yeni detayı aktardı.

    paylaşımında yola çıkan koronavirüs aşılarının sabah 05.30'da 'nda olacağını belirterek, "Darlıkların bittiği genişliklerin başladığı gün bugündür" dedi.

    Bakan Koca, Twitter hebasından yaptığı açıklamada, "Ümit ederim ki darlıkların bittiği genişliklerin başladığı gün bugündür. Aşılarımızı taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçağın bu sabah 05.30'da Esenboğa Havalimanımıza ulaşması beklenmektedir" notunu paylaştı.

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı ile ilgili yeni detayı paylaştı!