Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla koronavirüs aşısın ve Pekin'den havalanan uçak ile ilgili yeni detayı aktardı.

Bakan Koca paylaşımında yola çıkan koronavirüs aşılarının sabah 05.30'da Esenboğa Havalimanı'nda olacağını belirterek, "Darlıkların bittiği genişliklerin başladığı gün bugündür" dedi.

Bakan Koca, Twitter hebasından yaptığı açıklamada, "Ümit ederim ki darlıkların bittiği genişliklerin başladığı gün bugündür. Aşılarımızı taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçağın bu sabah 05.30'da Esenboğa Havalimanımıza ulaşması beklenmektedir" notunu paylaştı.