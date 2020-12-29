Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Aşı 'aşı tedarikinde aracı firma kullanıldı' iddialarını yalanladı.

Koca Açıklamasında, "Aşı tedarikinde aracı firma kullanıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını doğrudan üreciti firma ile irtibat halinde olunduğunu belirterek, "Milletimiz irfan sahibidir. Hakikati görür ve ona sahip çıkar." ifadelerine yer verdi.