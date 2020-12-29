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    Son dakika: 'dan ' tedarikinde aracı firma kullanıldı' iddialarına yalanlama!

    Son dakika haberi... 'inde aracı firma kullanıldı' iddialarını yalanladı. Koca Açıklamasında, Aşı tedarikinde aracı firma kullanıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını doğrudan üreciti firma ile irtibat halinde olunduğunu belirterek, "Milletimiz irfan sahibidir. Hakikati görür ve ona sahip çıkar." ifadelerine yer verdi.

    Bakan Koca'dan o iddialara yalanlama!

    Son dakika haberi... 'inde aracı firma kullanıldı' iddialarını yalanladı.

    Koca Açıklamasında, "Aşı tedarikinde aracı firma kullanıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını doğrudan üreciti firma ile irtibat halinde olunduğunu belirterek, "Milletimiz irfan sahibidir. Hakikati görür ve ona sahip çıkar." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'aşı tedarikinde aracı firma kullanıldı' iddialarına yalanlama!