savunmasanayist.com'un haberine göre, 2006 yılından günümüzde dek Türk Deniz Kuvvetleri yanı sıra, dost ve müttefik ülkelerin Deniz Kuvvetleri'nin de ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerçekleştirdiği tasarım, inşa ve modernizasyon projelerinde elde edilen tecrübe sayesinde, Türk Tipi Hücumbot platformu yerli ve milli mühendislik kabiliyetleriyle STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilecek.

İHTİYAÇLARI EN ÜST SEVİYEDE KARŞILAYACAK

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan proje ile Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayacak şekilde yüksek süratli, denizcilik kabiliyeti yüksek ve modern silah sistemleriyle donatılacak Türk Tipi Hücumbot'un ön ve kontrat tasarım çalışmaları gerçekleştirilecek.

Türk Tipi Hücumbot Projesi, özellikle Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de hücumbotları aktif olarak kullanan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için hayati öneme sahip.