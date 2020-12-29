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    • 30.12.2020 02:07
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    Cumhurbaşkanlığı Başkanı Prof. Dr. 'den açıklaması

    Cumhurbaşkanlığı Başkanı Prof. Dr. , ‘ Projesi’ ile ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Demir, “Başkanlığımız ile arasında Tasarım Sözleşmesi imzalanan Türk Tipi Hücumbot Projemiz, donanmamızın gücüne güç katacak. Türk Tipi Hücumbotlar etkin manevra kabiliyeti, yüksek vuruş gücü ve taşıyacağı milli sistemlerle denizlerimizdeki menfaatlerimizin korunmasına katkı sağlayacak.” dedi.

    Türk Tipi Hücumbot geliyor

    Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından yapılan bu özel açıklama ile 'Türk Tipi Hücumbot Projesi'nin başlatıldığı, ilk kez kamuoyuna açık olarak resmen duyurulmuş oldu.

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    savunmasanayist.com'un haberine göre, 2006 yılından günümüzde dek Türk Deniz Kuvvetleri yanı sıra, dost ve müttefik ülkelerin Deniz Kuvvetleri'nin de ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerçekleştirdiği tasarım, inşa ve modernizasyon projelerinde elde edilen tecrübe sayesinde, Türk Tipi Hücumbot platformu yerli ve milli mühendislik kabiliyetleriyle STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilecek.

    İHTİYAÇLARI EN ÜST SEVİYEDE KARŞILAYACAK

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan proje ile Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayacak şekilde yüksek süratli, denizcilik kabiliyeti yüksek ve modern silah sistemleriyle donatılacak Türk Tipi Hücumbot'un ön ve kontrat tasarım çalışmaları gerçekleştirilecek.

    Türk Tipi Hücumbot Projesi, özellikle Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de hücumbotları aktif olarak kullanan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için hayati öneme sahip.
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    Haberler Güncel Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'den Türk Tipi Hücumbot açıklaması