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    • 30.12.2020 05:12
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    'nda görenleri hayrete düşüren olay! 3 metre uzunluğunda piton yılanı ele geçirildi

    'nda görenleri hayrete düşüren olay yaşandı. Polis gekipleri aldıkları ihbar üzerine bir eve baskın düzenlediler. Düzenlenen baskın sonucunda tam 3 metre uzunluğunda bir piton yılanı ele geçirildi.

    DHA
    Beyoğlu'nda şaşırtan olay!

    'nda görenleri hayrete düşüren olay yaşandı. Polis gekipleri aldıkları ihbar üzerine bir eve baskın düzenlediler. Düzenlenen baskın sonucunda tam 3 metre uzunluğunda bir piton yılanı ele geçirildi.

    Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çeşitli suçlardan kaydı bulunan Mansur O. adlı şüphelinin Kalyoncu Kuluğu Mahallesi'ndeki adresine kaçakçılık yapıldığı ihbarı üzerine operasyon gerçekleştirdi.

    Operasyon kapsamında evde yapılan aramada, 3 metre uzunluğunda kaçak yollarla elde edilen piton yılanı ve poşete sarılı vaziyette 1.25 gram esrar ele geçirdi. Yılan, Doğa Koruma ve Müdürlüğü'ne teslim edilirken polis, şüpheli Mansur O.'yu yakalamak için çalışma başlattı

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    Haberler Güncel İstanbul Beyoğlu'nda görenleri hayrete düşüren olay! 3 metre uzunluğunda piton yılanı ele geçirildi