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    • 29.12.2020 05:35
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    SON DAKİKA: tarafından yapılan görev değişiklikleri 'de

    Gelen son dakika haberine göre, Hakimler ve 'nun (), 324 adli yargı ile 61 idari yargı hakim ve savcılarının görev değişikliğine dair kararnamesi 'de yayımlandı. Kararnamede, 324 adli yargı ile 61 idari yargı hakim ve savcılarının HSK tarafından yapılan görev değişiklikleri yer aldı.

    AA
    HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

    Gelen son dakika haberine göre, Hakimler ve 'nun (), 324 adli yargı ile 61 idari yargı hakim ve savcılarının görev değişikliğine dair kararnamesi 'de yayımlandı. Kararnamede, 324 adli yargı ile 61 idari yargı hakim ve savcılarının HSK tarafından yapılan görev değişiklikleri yer aldı.

    HSK'nın 2020'deki kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    HSK Birinci Dairesi'nin, 24 Aralık'taki adli ve idari yargıdaki hakim ve savcıları kapsayan mazeret kararnamesi sonucu Yargıtay üyeliğine seçilen İrfan Fidan'ın yerine İstanbul Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Yargıtay üyeliğine seçilen Yüksel Kocaman'dan boşalan Cumhuriyet Başsavcılığına Başsavcısı Ahmet Akça, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Karaköse getirilmişti.

    Kararnameyle Mersin, , Gaziantep, , , ve 'a da yeni başsavcılar görevlendirilmişti

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: HSK tarafından yapılan görev değişiklikleri Resmi Gazete'de