"Doğru olmadığına inanmak istediğimiz bu iddiayla ilgili ailemizin ve avukatların söylemlerini dikkatle takip ediyoruz. Başından bu yana yanında olduğumuz ailemize bir kez daha sabır dileklerimi iletiyor, Pınar kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum."
NE OLMUŞTU?
"CHP'li bir milletvekili beni aradı" diyen acılı baba Sıddık Gültekin, rezil teklifi şu sözlerle anlattı:
Baba Sıddık Gültekin, CHP'li milletvekilinin ve ilçe başkanını adını duruşmaya zarar gelmemesi için 4 Ocak'taki duruşmadan sonra avukatı aracılığıyla açıklayacağını belirtti.
"DAVADAN VAZGEÇ" DİYEN CHP'Lİ SÜLEYMAN GİRGİN Mİ?
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, bir gazetede adının geçmesinin akabinde kendisini savunmuştu. Girgin, baba Sıddık Gültekin'i taziye için aradığını, ancak davadan çekilmesine yönelik ifadeleri kullanmasının mümkün olmadığını iddia etmişti.