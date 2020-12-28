Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.12.2020 01:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.12.2020 01:29
    ABONE OL

    'den milletvekilinin 'in babasına "davadan vazgeçmesini teklif ettiği" iddiası hakkında flaş sözler

      Milletvekili , Muğla'da üniversite öğrencisi 'in öldürülmesi olayının ardından 'li bir milletvekilinin babası 'i telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddialarına ilişkin, "Doğru olmadığına inanmak istediğimiz bu iddiayla ilgili ailemizin ve avukatların söylemlerini dikkatle takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    AJANSLAR
    AK Parti'den Pınar Gültekin ve CHP açıklaması

    Demir, yazılı açıklamasında, Pınar Gültekin'in ailesinin bulunduğu son derece önemli iddiayı büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Mehmet Yavuz Demir, açıklamasında şu ifadeyi kullandı:

    "Doğru olmadığına inanmak istediğimiz bu iddiayla ilgili ailemizin ve avukatların söylemlerini dikkatle takip ediyoruz. Başından bu yana yanında olduğumuz ailemize bir kez daha sabır dileklerimi iletiyor, Pınar kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

    NE OLMUŞTU?

    "CHP'li bir milletvekili beni aradı" diyen acılı baba Sıddık Gültekin, rezil teklifi şu sözlerle anlattı:

    "Aileyle ilgili davamdan vazgeçmemi söyledi. 'Zaten kamu davası devam edecek yargılama yapılacak, sen vazgeç. Aile de perişan' dedi."

    BABA GÜLTEKİN, 4 OCAK'TA AÇIKLAYACAK

    Baba Sıddık Gültekin, CHP'li milletvekilinin ve ilçe başkanını adını duruşmaya zarar gelmemesi için 4 Ocak'taki duruşmadan sonra avukatı aracılığıyla açıklayacağını belirtti.

    "DAVADAN VAZGEÇ" DİYEN CHP'Lİ SÜLEYMAN GİRGİN Mİ?

    CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, bir gazetede adının geçmesinin akabinde kendisini savunmuştu. Girgin, baba Sıddık Gültekin'i taziye için aradığını, ancak davadan çekilmesine yönelik ifadeleri kullanmasının mümkün olmadığını iddia etmişti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel AK Parti'den CHP milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasına "davadan vazgeçmesini teklif ettiği" iddiası hakkında flaş sözler