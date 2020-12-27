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    SON DAKİKA: Yılın son Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak! Yeni tedbirler alınacak mı?

    Son dakika haberi! Yılın son bugün Başkan başkanlığında toplanacak. Toplantının en önemli gündem maddesi yeni tip koronavirüsle mücadele olacak. Salgınla mücadeledeki son durum, uygulanacak yeni tedbirler ve aşı takvimi ele alınacak.

    AA
    Gözler yılın son Kabine Toplantısı'nda!

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele gündemiyle toplanıyor.



    KABİNEDE HANGİ KONULARA GÖRÜŞÜLECEK?
    Yılın son Kabine toplantısında, Kovid-19'la mücadelede gelinen aşama, yerli aşı çalışmaları ve yurt dışından ithal edilen aşılara ilişkin takvimin yanı sıra ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı öngörülüyor.



    YENİ TEDBİRLER GÖRÜŞÜLECEK
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, alınan tedbirlerin vaka sayılarına etkisi, yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.



    AŞI TAKVİMİNE SON ŞEKLİ VERİLECEK
    Başta İngiltere olmak üzere bazı ülkelerde görülen mutasyona uğramış koronavirüs türü dolayısıyla alınan tedbirlerin de gündeme geleceği tahmin edilen toplantıda, aşı yapılacak öncelikli gruplar ile buna ilişkin takvimin de önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.

    Görüşülecek konular arasında güvenlik ve dış politikaya ilişkin son gelişmelerin de bulunması bekleniyor.

    Başkan Erdoğan, son kabine toplantısının ardından Kovid-19'la mücadele kapsamında 31 Aralık-4 Ocak arasında sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere alınan yeni tedbir kararları ile esnafa yönelik destek paketini açıklamıştı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Yılın son Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak! Yeni tedbirler alınacak mı?