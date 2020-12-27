SON DAKİKA: Yılın son Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak! Yeni tedbirler alınacak mı?





AŞI TAKVİMİNE SON ŞEKLİ VERİLECEK

Başta İngiltere olmak üzere bazı ülkelerde görülen mutasyona uğramış koronavirüs türü dolayısıyla alınan tedbirlerin de gündeme geleceği tahmin edilen toplantıda, aşı yapılacak öncelikli gruplar ile buna ilişkin takvimin de önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.

