Başkan Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesinin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Yapılan restorasyonla yeni çevre kazan müze bir çekim merkezi olacak. Her karşısından tarih fışkıran bir ülkede yaşıyoruz. Afrika'dan Asya'ya Balkanlara kadar mutlaka bir eser vardır. Atalarımız yüksek kültürü ve medeniyetimizin ihtişamını yansıtan görkemli yapılarla da mührünü vurmuştur.







MÜZELER MİLLETİMİZİN GEÇMİŞTEN GELECEĞE KURDUĞU KÖPRÜDÜR

Geleneği yediden üretmek bugüne taşımak gerekir. Müzelerimizin çok önemli roller üstlendiğine inanıyoruz. Müzeler her yönü ile milletimizin geçmişten geleceğe kurduğu köprüdür.







"KENDİ SIĞ İDEOLOJİLERİNDEN BAKANLAR..."

Tarihe ve sanata kendi sığ ideolojilerinin merceğinden bakanlar, uzun yıllar müzelerimizi bakımsızlığa, yıkıma, talana mahkum etmiştir.



Sanatçılarımız ve sanat dalları arasında ayrım yapmıyoruz. Ülkemizin kültür sanat hayatına değer katacak her türlü esere destek veriyoruz.







Son 18 yılda 4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk. Ülkemizin kültür ve sanat hayatına ilave değer katacak, bu alanda çeşitliliği artıracak her türlü nitelikli esere destek veriyoruz.







"MİLLETİN KUTSALLARIYLA HESAPLAŞMA ARACI..."

"Bir dönem müzecilik, Ayasofya Camisi'nde olduğu gibi milletin kutsallarıyla hesaplaşmanın aracı haline dönüştürülmüştür."