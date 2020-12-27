Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.12.2020 09:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.12.2020 09:26
    ABONE OL

    Son dakika: 'de çığ felaketi! acı haberi duyurdu!

    Son dakika haberleri... 'den yapılan açıklamada "/Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu 2 personelimiz çığ altında kaldı. Çığ altında kalan bir personel şehit oldu" denildi.

    Hakkari'de çığ felaketi! MSB acı haberi duyurdu!

    'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Hakkâri/Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu 2 personelimiz çığ altında kalmıştır. Bir personelimiz yaralı olarak hastanesine kaldırılmış, bir personelimizi arama/kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

    "Yaralanan personelimiz Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 26 Aralık 2020 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Hakkari'de çığ felaketi! MSB acı haberi duyurdu!