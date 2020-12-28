



Strateji planları bulundu. Planlarda hedef haline getirilen kişiler sıralandı. Örgütün mimar ve mühendis yapılanmasının olası operasyonlara yönelik Armutlu bölgesinde risk altında olmayan evlerde tüneller kazmak için çalışma başlattığı belirlendi. Örgütün mimar ve mühendis oluşumunun 'MUSLUKÇULAR' olarak kodlandığı ve tünellerin yapımında faaliyet yürüttüğü belirlendi. Dolu'nun da örgütle bağlantılı olduğuna yönelik yazışmalar belirlendi.



İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul'un göbeğinde yapılanmaya çalışıp bir de tünel kazan DHKP-C'li teröristler hakkında yürütülen operasyon kapsamında14 şüpheli yakalandı. 10'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Soruşturma sürüyor.

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