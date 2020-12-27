Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı için sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada,
"Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır bir darbe daha indirdi. Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızı kutluyoruz!" denildi.
Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır bir darbe daha indirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 27, 2020
Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
Kahraman komandolarımızı kutluyoruz! 🇹🇷 pic.twitter.com/nHwfEuodvB