Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı için sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada,

"Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır bir darbe daha indirdi. Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızı kutluyoruz!" denildi.

Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır bir darbe daha indirdi.



Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.



Kahraman komandolarımızı kutluyoruz! 🇹🇷 pic.twitter.com/nHwfEuodvB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 27, 2020