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    • 27.12.2020 15:10
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    ! duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 'lı teröristler etkisiz hale getirildi

    haberine göre 'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 15 /'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

    PKK'ya çok ağır darbe! Hepsi öldürüldü

    , Barış Pınarı bölgesine saldırı için sızma girişiminde bulunan 15 /'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada,

    "Kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır bir darbe daha indirdi. Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızı kutluyoruz!" denildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi