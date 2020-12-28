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    • 28.12.2020 11:12
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    SON DAKİKA: 'de çığ felaketi: 2 asker şehit oldu

    'nin ilçesinde üs bölgesinin kardan kapanan yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düştü. Çığ altında kalan bir askerin daha cansız bedenine ulaşıldı. Şehit sayısı 2'ye yükseldi.

    AA
    Hakkari'den acı haber!

    'nin ilçesinde çığ altında kalan diğer askerin de naaşına ulaşıldı, şehit sayısı 2'ye yükseldi.

    İlçedeki üs bölgesinin kardan kapanan yolunun açılması için askeri iş makinesiyle yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğu bölgede, çığ altında kalan diğer askerin bulunması için arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde devam edildi.

    İnsansız hava aracının havadan destek verdiği arama çalışmalarına Hakkari, Van ve Erzurum AFAD ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma timleri, komandolar ve hudut birlikleri katıldı.

    Dedektör köpeklerin de kullanıldığı çalışmalarda çığ altında kalan diğer askerin de naaşına ulaşıldı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Hakkari'de çığ felaketi: 2 asker şehit oldu