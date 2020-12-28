MEHMET SELİM KİRAZ KİMDİR?

Mersin İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Kiraz, aynı zamanda terzi çıraklığı yaparak aile bütçesine katkı sağlamaya çalıştı. Terzi çıraklığı ve okulu bir arada yürüten Kiraz, mezun olmasının ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı.

Hukuk fakültesinden 1994 yılında mezun olan Kiraz, 1995 yılında hakim adayı olarak Mersin'de göreve başladı. Kiraz, sırasıyla Erzincan, Çayır, Karaman, Kazım Karabekir, Iğdır ve Osmaniye cumhuriyet savcılıkları görevini yürüttü. 2010 yılında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Kiraz, burada 4 yıl görev yaptıktan sonra 2014 yılında HSYK yaz kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına tayin edilerek, Memur Suçları Bürosu'nda görevlendirildi.

Yakın çevresi ve arkadaşları tarafından örnek bir insan olarak gösterilen, hat sanatına olan ilgisiyle de bilinen 2 çocuk babası Kiraz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki görevini yürütürken, 31 Mart 2015 tarihinde çalışma odasında görevi başında şehit edildi.



Avukat gibi hareket ederek, aranmadan silahlarıyla 31 Mart 2015'te öğlen saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giren terör örgütü üyeleri Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol, Gezi odaklı eylemler sırasında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturmayı da yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 6. katta bulunan makam odasına girdi.



Anadolu Ajansı olayı, saat 13.56'da, "Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu Savcısı Mehmet Selim Kiraz, adliyedeki odasında rehin alındı." ifadeleriyle kamuoyuna duyurdu.

Adliye içinde rehin tutma eylemi devam ederken, olay yerine gelen yetkililer, savcının kurtarılması için yoğun çaba harcadı. Ailesi, arkadaşları ve yakınlarının yanı sıra ekranları başındaki kamuoyunun bekleyişi, rehin alınma olayından yaklaşık 6 saat sonra duyulan silah sesleriyle yerini endişeye bıraktı.



"SAAT 21.55'TE KAYBETTİK"

Silah seslerinin duyulmasından bir süre sonra vurulduğu anlaşılan Kiraz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamuoyunun kurtarılmasını beklediği savcı Mehmet Selim Kiraz'la ilgili kötü haber, saat 23.20 sıralarında İstanbul İl Sağlık Müdürü Selami Albayrak tarafından verildi. Albayrak, operasyonun ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 46 yaşındaki savcı Kiraz'ın bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.



Kiraz'ın ağır şekilde yaralanmasıyla ilgili açıklama yapan İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi de, "Savcı Kiraz, saat 20.50 sıralarında geldi ve saat 21.55'te kaybettik. Ama geldiğinde zaten kaybetmiştik." dedi