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    • 28.12.2020 10:41
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    • 28.12.2020 10:41
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    SON DAKİKA: Hakkari-Yüksekova kara yolunda yolcu minibüsü tırla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

    Son dakika haberine göre, Hakkari-Yüksekova kara yolunun Beşatlı köyü yakınlarında 'a giden yolcu minibüsü, karşı yönden gelen tırla çarpıştı. Kazanada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

    AA
    Yolcu minibüsü tırla çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsünün tırla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



    MİNİBÜS TIRLA ÇARPIŞTI
    Hakkari-Yüksekova kara yolu Beşatlı köyü yakınlarında 'a giden 30 AAB 184 plakalı yolcu minibüsü, sis nedeniyle görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü yolda, karşı yönden gelen 33 CKB 35 plakalı tırla çarpıştı.


    4 KİŞİ ÖLDÜ 5 KİŞİ YARALANDI
    Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.


    Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, , itfaiye ve sağlık ekipleri de yaralıları minibüsten çıkararak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.


    Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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